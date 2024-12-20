英超｜愛華頓完成賣盤　送走莫舒利球迷稱有希望

英超球會的愛華頓，在周四（19日）完成賣盤。美國財團Friedkin集團從英國的伊朗裔商人莫舒利（Farhad Moshiri）收購所有愛華頓的股權。被拖肥糖球迷視為「瘟神」的莫舒利向球迷發公開信，承認過去的「挑戰」，又暗示要不是安察洛堤（Carlo Ancelotti）重投皇家馬德里，球隊可能有更好成績。不過愛華頓球迷並不「領情」，並指這交易為他們帶來樂觀及希望。
Friedkin集團從莫舒利手上，收購愛華頓的所有股權，作價超過4億英鎊，愛華頓的球迷把今次的轉讓視為球隊的新希望。不過莫舒利也在交易後向球迷發出公開信，他指「反思過去的悲傷」又指自己在愛華頓的時期充滿了挑戰，稱在賣盤後，自己可以處於一個更好的位置。他指：「我完全理解，足球在球場上的戰績至為重要，在過去的幾年來，他們還不夠好。」他又稱：「我們為球會帶來頂級領隊的安察洛堤，要不是他被初戀的皇馬所吸引，誰會知道我們可以去到哪裡。」
球迷：愛華頓人再次看到希望
莫舒利又指，他為愛華頓帶來一個具「象徵性」的新球場，在未來數十年會為愛華頓球迷帶來享受，並會為此感到自豪。他說：「在我8年前收購球會，我就知道它需要現代化，包括一個新球場及訓練場地，這都需要大量的投資。利用我擁有權，在這些的改善中承擔了這些巨大的成本，而在這段時間，季票價格基本維持不變。我盡量將對球迷的影響減到最低，令我們的門票成為英超最可承受的水平。」
不過愛華頓球迷組織的聲明就指，除了新球場之外，在莫舒利的年代球會都處於艱難時期：「我們近年都為護級的陰霾奮鬥，還有財務的不穩，擁有權轉讓失敗，領導層真空以及不公義的處分。今日的聲明為愛華頓的人們再次看到希望和樂觀的未來。」球迷表示對Friedkin集團收購的雄心和目標感到鼓舞。他們指明白改變不會是立即看到，但需要經過溝通和了解，並期望聽到集團解釋他們對球會的未來計劃。