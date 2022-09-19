英超︱愛華頓憑新兵馬奧比一箭定江山 打開今季勝利之門

英超周日（18日）比賽日，愛華頓憑下半場馬奧比（Neal Maupay）一箭定江山，主場小勝韋斯咸1:0，取得本季英超首場勝利。

愛華頓主場對韋斯咸的賽事，賽前繼續有紀念英女王逝世的儀式。愛華頓方面卡法路雲（Dominic Calvert-Lewin）未能趕及復出，由馬奧比伙拍安東尼哥頓（Anthony Gordon）攻堅，門將方面則由比高域（Asmir Begović）取代比克福特（Jordan Pickford）把守最後一關。



開波初段雙方節奏明快，但具威脅埋門欠奉。9分鐘查洛保雲（Jarrod Bowen）傳波至6碼點位置，幸好高亞迪（Conor Coady）及時解圍；愛華頓方面則有幾次角球埋門，但未具威脅。中段兩軍未有明顯改善，直至臨完場前加斯威爾（Aaron Cresswell）斬波入禁區，後上蘇馬（Kurt Zouma）頭槌一頂，比高域接實，雙方半場打成0:0平手。



下半場首個有威脅埋門出現在韋斯咸身上，48分鐘查洛保雲禁區彎身抽射高出，那邊廂愛華頓有迪馬禮格雷（Demarai Gray）左路引波禁區射遠柱，被法比安斯基救出。隨後入球出現，伊禾比（Alex Iwobi）直線，馬奧比快腳一控一射，窩利射入近柱，愛華頓53分鐘領先1:0。最終愛華頓憑着這個入球小勝韋斯咸1:0，取得他們本季第一場英超勝仗。