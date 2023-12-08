英超｜愛華頓炒紐卡素脫離降班區　熱刺再負韋斯咸五戰未勝（附比賽精華）

兩支英超前列隊伍，在周中齊齊輸波，紐卡素作客在最後階段連失3球下，以0:3不敵被賽會重罰10分的愛華頓，令拖肥糖可以暫時脫離降班區。至於熱刺就延續不勝走勢，在倫敦打吡戰1:2不敵韋斯咸，已經連續5場聯賽未贏過。 因為財政問題，遭英超扣10分，球會雖然已提出上訴，但賽前還是在聯賽排尾二。面對上季取得歐聯席位的紐卡素，上半場雙方互無紀錄。在門將尼克普比（Nick Pope）受傷，要休戰約4個月，喜鵲防線並不穩固，主力的捷比亞（Kieran Trippier）在79分鐘被愛華頓的杜韋麥尼爾（Dwight McNeil）搶得皮球，並引球推進到禁區起腳射入，拖肥糖先開紀錄。

捷比亞兩度犯錯致失球 捷比亞的失誤在末段卻是一不離二，在86分鐘他又一次犯錯，傳球被積夏里遜（Jack Harrison）截到，夏里遜左路推進入禁區橫傳，麥尼爾雖然踢空，但後上還有杜哥利（Abdoulaye Doucoure），這位法國中場為愛華頓射成2:0。到補時的6分鐘，比圖比東卡（Beto）再把握一次的快速反擊，在右路推入禁區，單刀為拖肥糖射成3:0完場。贏波的愛華頓升上聯賽第17位，脫離降班區域，比第18的盧頓多1分。 愛華頓領隊戴治（Sean Dyche）賽後表示：「我們都要繼續，沒有這10分，我們將會在一個令人驚喜的位置。20分對比過去兩個球季已經是很出色的成績。我們就看上訴結果如何吧。對我而言心態是重要，我們是受到了打擊，但過去幾年，這裡已受過不少打擊。不過球隊的心態在提升，我怎麼說都難以展示，球員之間的奉獻以及接繫是很強大的東西，因為我很清楚他們是有質素的。」