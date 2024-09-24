英超｜愛華頓獲美國財團拯救　集團擁意甲羅馬

英國多個傳媒報道，英超球會的愛華頓已獲得美國財團Friedkin集團同意，收購球會老闆莫舒利（Farhad Moshiri）所擁有的94%股權，估計作價超過4億英鎊，令莫舒利過去的鉅額投資仍有少許的回報。
由美國商人Dan Friedkin領導的財團，目前同時持有意甲的羅馬，根據《福布斯》的報道，他有約57億英鎊的資產。而報道指出，該集團已同意收購莫舒利的94%股權，作價超過4億英鎊。莫舒利在2016年收購愛華頓，並指在過去投資達7.5億英鎊，然而他的管理引起了愛華頓球迷不滿，這支英超成立以來未曾降班的球會之一，在近3季聯賽也一直處於護級的邊沿，上季更因為財務問題被英超賽會兩度扣分。
Friedkin集團在周一（24日）發表聲明，表示：「我們高興達成協議，並將成為這支標誌性球會的管理人。我們會專注確保在交易中所有需要的條件獲通過。我們期待提供穩定予球會，並分享我們未來的願景，包括完成愛華頓的新球場興建。」據報集團在6月時初步同意收購莫舒利的94%股份，然而談判在1個月後因為雙方未達成協議而告吹。Friedkin集團早前已向球會注資2億英鎊作為球會的貸款人，估計有關的資金會轉化為股權的部份。