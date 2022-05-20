英超︱愛華頓球迷闖入球場惹韋拉　隨即被踢翻(有片)

英超的愛華頓，在周三(19日)晚的聯賽，成功反勝水晶宮，提前護級成功。賽後有大批愛華頓球迷闖入球場內慶祝，不過當中有球迷在場內對水晶宮領隊的韋拉（Patrick Vieira）作出挑釁，結果惹怒這位前法國悍將，並被踢跌倒地。

近日英格蘭的各級聯賽都在進行升班及護級的關鍵賽事，而賽後因為有球迷闖入球場而追成問題。繼日前錫菲聯隊長遭球迷撞傷後，在今場比賽後，有球迷在場內向正步回更衣室的韋拉作出挑釁。韋拉隨即惱羞成怒，捉着該名球迷，並以腳踢向他，雖然該球迷未有被重擊，但仍失足跌倒，之後多名球迷包圍韋拉理論。

在賽後記者會，韋拉被問到事件，不過他表示：「我對此沒有甚麼想說。」至於愛華頓領隊林伯特（Frank Lampard）就表示：「我理解韋拉的，不過我最後沒有跟他一起，或者我該跟他說『跟我們一起』但可能他也不想。當然他要橫越80碼走過球場是不易的。」對於闖入球場的球迷，林伯特認為：「這純粹只是球迷們因為護級成功而興奮地走入球場。如果以正當的方法留在球場，就讓他們去享受這個時刻，只要他們保持行為良好，就沒問題。」