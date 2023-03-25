英超｜愛華頓被控違反公平財政條例 面臨扣分危機

英超賽會將愛華頓移交給一個獨立委員會，指控球會上季違反了公平財政條例。英超賽會在聲明中表示：「根據英超規則W.82.1，英超賽會確認將愛華頓涉嫌違反聯賽盈利能力和可持續性規則的行為，提交給英超規則W.3.4下的委員會。」如果罪名成立，拖肥有機會被扣分，將令對於比降班區僅多2分的他們處於危險境地。



愛華頓之後否認有不當行為，準備堅定地捍衛自己的立場，「球會對違規指控提出強烈質疑，與獨立專家團隊一起，完全有信心遵守所有財務規則和條例。數年來，球會以公開及透明的方式向英超賽會提供資訊，而且選擇在任何時候都以最大的信心行事。」



去年3月，愛華頓宣佈簽入了11名新兵的2020/21球季虧損1.209億鎊，即3年內的虧損總額為3.72億鎊，而英超賽會的規則只允許1.05億鎊。拖肥正建造全新的Bramley-Moore Dock球場。