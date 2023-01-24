英超｜愛華頓辭退領隊林柏特 近七年七度易帥

44歲的林柏特去年1月接替賓尼迪斯，執教愛華頓，上季帶領球隊成功護級，在聯賽排名第16位。球會發表聲明，感謝林柏特和他的教練團隊過去12個月的承諾和奉獻，但最近的成績和目前的聯賽排名，令球會必須作出這個艱難的決定。

愛華頓上周六在英超護級戰作客0：2敗走韋斯咸，今日（24日）官方公布辭退領隊林柏特（Frank Lampard），並已經開始尋找新領隊。愛華頓日前作客0:2輸給韋斯咸，近12場聯賽輸了9場，目前在積分榜20戰15分，排名倒數第二，只是憑得失球領先修咸頓。

20場僅入15球 深陷降班旋渦

愛華頓今季未能填補鋒將李察利臣（Richarlison）離隊空缺，20場僅攻入15球。球迷近期多次表達不滿，令管理層在上周對修咸頓的主場敗仗避席。球隊前晚遭韋斯咸翼鋒查洛保雲（Jarrod Bowen）上半場兩度破門後亦返魂乏術，各項賽事近10場只得2和8負，在英超跌至尾二。莫舒利（Farhad Moshiri）在賽後稱林柏特的「去留非自己所能決定」，最終管理層昨開會同意易帥，今日公布消息，並證實「林柏」連同艾殊利高爾等多名副手一同離任。

英媒又指愛華頓已開始物色新帥，人選包括名宿朗尼（Wayne Rooney），但球員時代曾效力愛華頓的他，現正在華盛頓聯隊備戰美職新季，而般尼前帥戴治等據報不在「拖肥」考慮之列，其後一隊操練暫由前隊長拜恩斯等青年軍教練帶領。