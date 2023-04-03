英超｜愛華頓迎擊「後干地」熱刺 新帥鬥暫代領隊

繼續在護級漩渦掙扎的愛華頓，自從2月初由達治掌帥印，即主場擊敗「一哥」阿仙奴，大振士氣，計近8戰聯賽在新帥麾下，錄得3勝2和3負。再細心留意，當中4戰在主場葛迪遜公園球場，取得3勝1負，全部勝仗皆贏1比0；新帥傾向排出5人中場，加強截擊力奏效，加上近3季英超主場對賽全和熱刺，拖肥今場當然有搶分機會。

陣容上，達治在賽前記招表示，唯一重要傷兵、之前缺陣7仗的英格蘭中鋒卡維特利雲，已落草地單獨練習，並對一眾國腳「安全無恙」歸隊感到高興，包括之前養傷個多月的蘇格蘭右翼衛尼敦柏達臣。他續說：「尤其中場安拿拿踢足2場國際賽，但暫時大家還好。」「拖肥」小休前火力上升，得分點不少；上仗逼和車路士，靠借用後冬窗回歸的22歲前鋒艾利斯森斯，完場前建下殊功，今場會是奇兵一路。