英超｜愛華頓迎擊「後干地」熱刺 新帥鬥暫代領隊

志切英超護級的「拖肥」愛華頓，易帥後表現硬淨，在今晚香港時間深夜，主場迎戰「後干地」時代的熱刺(04/04 03:00)，不會有懼色，激戰可期。
繼續在護級漩渦掙扎的愛華頓，自從2月初由達治掌帥印，即主場擊敗「一哥」阿仙奴，大振士氣，計近8戰聯賽在新帥麾下，錄得3勝2和3負。再細心留意，當中4戰在主場葛迪遜公園球場，取得3勝1負，全部勝仗皆贏1比0；新帥傾向排出5人中場，加強截擊力奏效，加上近3季英超主場對賽全和熱刺，拖肥今場當然有搶分機會。
陣容上，達治在賽前記招表示，唯一重要傷兵、之前缺陣7仗的英格蘭中鋒卡維特利雲，已落草地單獨練習，並對一眾國腳「安全無恙」歸隊感到高興，包括之前養傷個多月的蘇格蘭右翼衛尼敦柏達臣。他續說：「尤其中場安拿拿踢足2場國際賽，但暫時大家還好。」「拖肥」小休前火力上升，得分點不少；上仗逼和車路士，靠借用後冬窗回歸的22歲前鋒艾利斯森斯，完場前建下殊功，今場會是奇兵一路。
李察利臣澄清無反干地
熱刺則力搶前四，早前在國際賽期間跟干地分手，由他的副手史迪連尼頂上至季尾。有報道指巴西國腳李察利臣是帶頭「推翻」干地的始作俑者，此子公開澄清說：「我不是帶頭反他(干地)的人，實情是相反。對於自己付出的做不到他的期望，我要致歉，並在他離隊後發訊息給對方，多謝所做的一切及祝他未來好運，這是他值得的。」
臨危受命的史迪連尼深感榮幸，並向熱刺球迷說：「這是我們的球會，所有職、球員都希望努力工作至季尾，團結一起，這對未來10場比賽是重要的。」不過客軍賽前傷兵不少，李察利臣在上仗聯賽被修咸頓逼和3比3時一早傷出、連同在國際賽受傷的比列錫及艾馬遜，今場應要倦勤；至於「一號龍」洛里斯已復操，但今場仍會由費沙科士打把關。王牌前鋒哈利卡尼，連同之前國際賽4戰連入5球，今場必受主隊守將嚴防，而最佳拍檔孫興民在國際友宜賽亦取得入球，有望腳風回順。