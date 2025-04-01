英超｜愛華頓連續7年見紅　但避過PSR規例不再扣分

英超老牌球隊愛華頓剛公布最新財務報告，過去一年虧損5,300萬英鎊，雖然較2022至23年球季減少3,600萬英鎊，而且亦是連續第7個球季業績見紅，反映球會財政狀況令人憂慮。

「拖肥糖」之前已兩次違反英超《盈利及可持續發展規例》（PSR），上季已被累計扣8分。儘管如此，英超於今年1月宣布，針對另一宗仍待處理的PSR指控，將不會對愛華頓作出進一步懲處，並確認所有球會在2023至24年球季內皆屬財政合規。

愛華頓在過去3個球季的總虧損高達1.87億英鎊，遠高於PSR容許的1.05億英鎊虧損上限。以今年為例，愛華頓用於建造可容納52,888人的新球場的支出達3.13億英鎊，該場館預計將於2025至26年球季啟用，呢筆數可獲豁免，所以球會得以避過再次違反PSR。