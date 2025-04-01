英超｜愛華頓連續7年見紅　但避過PSR規例不再扣分

英超老牌球隊愛華頓剛公布最新財務報告，過去一年虧損5,300萬英鎊，雖然較2022至23年球季減少3,600萬英鎊，而且亦是連續第7個球季業績見紅，反映球會財政狀況令人憂慮。
「拖肥糖」之前已兩次違反英超《盈利及可持續發展規例》（PSR），上季已被累計扣8分。儘管如此，英超於今年1月宣布，針對另一宗仍待處理的PSR指控，將不會對愛華頓作出進一步懲處，並確認所有球會在2023至24年球季內皆屬財政合規。
愛華頓在過去3個球季的總虧損高達1.87億英鎊，遠高於PSR容許的1.05億英鎊虧損上限。以今年為例，愛華頓用於建造可容納52,888人的新球場的支出達3.13億英鎊，該場館預計將於2025至26年球季啟用，呢筆數可獲豁免，所以球會得以避過再次違反PSR。
即使如此，連續虧損意味著愛華頓過去7季總虧損已高達5.7億英鎊，令人咋舌。
報告指出，球會今季從球員出售中獲得4,850萬英鎊收入，而門票收入則為1,910萬英鎊，較去年增加180萬英鎊。
自去年12月由美國德州的Friedkin集團完成收購後，愛華頓的財務結構亦出現重大變化，結束莫舒利（Farhad Moshiri）長達8年的動盪掌權時期。
球會預計，每年能節省數千萬英鎊的債務償還支出，新班主亦已將莫舒利過往提供的免息股東貸款，轉為股權變相增持。
在完成易主後僅1個月，愛華頓便解僱前領隊戴治（Sean Dyche），交由莫耶斯（David Moyes）重掌帥印。在他的帶領下，球隊目前已連續9場英超不敗，暫列聯賽第15位，領先降班區多達17分，來季很大機會在英超舞台打拼，繼續成為6支從未在英超降班的球隊之一。
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