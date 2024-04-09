英超｜愛華頓遭再扣2分　與降班僅餘2分表明上訴

愛華頓在一季之內兩度被英超賽會扣分，球隊因為再次被指違反英超的財務穩健條款，被獨立委員會裁定要再在今個球季扣2分，令拖肥糖合共被扣8分，距離降班區內的盧頓只有2分。

英超賽會在周一（8日）發表聲明：「上月經過3日的聆訊，獨立委員會聆取了球會的證供，以及承認涉及1,660萬英鎊的違規，當中包括連續兩次違反PSR（盈利與穩定規條）的指控。」因此委員會決定對愛華頓作2分的扣分並且即時生效。聯賽又表示，與愛華頓之間仍就興建新球場的財務有爭議，當中聯賽會認為有關數目應計入PSR，而愛華頓持相反觀點，亦表示有關爭議解決後可能再扣更多罰分。愛華頓扣分後就跌到聯賽第16，與第18位的盧頓有2分距離，而同樣被扣分的諾定咸森林排第17。