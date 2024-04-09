英超｜愛華頓遭再扣2分　與降班僅餘2分表明上訴

愛華頓在一季之內兩度被英超賽會扣分，球隊因為再次被指違反英超的財務穩健條款，被獨立委員會裁定要再在今個球季扣2分，令拖肥糖合共被扣8分，距離降班區內的盧頓只有2分。
英超賽會在周一（8日）發表聲明：「上月經過3日的聆訊，獨立委員會聆取了球會的證供，以及承認涉及1,660萬英鎊的違規，當中包括連續兩次違反PSR（盈利與穩定規條）的指控。」因此委員會決定對愛華頓作2分的扣分並且即時生效。聯賽又表示，與愛華頓之間仍就興建新球場的財務有爭議，當中聯賽會認為有關數目應計入PSR，而愛華頓持相反觀點，亦表示有關爭議解決後可能再扣更多罰分。愛華頓扣分後就跌到聯賽第16，與第18位的盧頓有2分距離，而同樣被扣分的諾定咸森林排第17。
愛華頓聲明就表示會上訴，他們在聲明批評指在不同的委員會對扣分有不同的計算而感到憂慮。不過委員會的報告指，他們的量刑起點是5分，當中包括違反條款需要扣3分，而虧損達1,660萬英鎊再扣2分。然而愛華頓出席委員會表示球會今季已被扣分，加上他們的虧損與俄烏戰爭有關，以及球會承認違規，因此獲減輕至僅扣2分。
曼城仍未召開聆訊
愛華頓今季最初因為直至2021至22年球季違反有關條款而被扣10分，及後上訴後獲減至扣6分，而今次則與2022至23年球季的財政狀況有關。今季同樣被扣分還有森林，該支去季升班馬被罰扣4分。然而同樣違規，而且問題嚴重的曼城及車路士，目前仍未有進行委員會審理，雖然英超賽會曾表示有逾百項指控的曼城，相關個案聆訊已有日期，但還是未有公開。