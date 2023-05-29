英超︱愛華頓1球贏般尼茅夫脫險　李斯特城與列斯聯齊齊降班

自1954年以後，一直在英格蘭頂級聯賽的愛華頓，今季再次淪為護級份子，主場面對般尼茅夫，只要贏波就不用理會另外兩場的比賽。不過作為今季入球第2少的球隊，拖肥糖上半場最有威脅的攻勢來自占士加拿（James Garner）的遠射，不過般尼茅夫門將的查華斯（Mark Travers）撲出，半場雙方互無紀錄。而同一時間舉行的另外兩場，李斯特城就以1:0領先韋斯咸，在這情況下，李城將護級成功。

英超周日（28日）煞科，在聯賽前列位置大定之下，焦點落入降班旋渦的3支球隊愛華頓、列斯聯與李斯特城，然而較有優勢的愛華頓成功以1球擊敗般尼茅夫，靠自己保住英超的席位，而李城即使贏波，來季仍要與列斯降落英乙，成為英格蘭史上第4支10年內經歷聯賽冠軍及升降級的球隊。

換邊後，拖肥糖仍然繼續強攻。迪馬雷格雷（Demarai Gray）的頭槌，又被查華斯托出。不過到57分鐘，杜哥利（Abdoulaye Doucoure）禁區外把機會勁射，皮球直飛近柱邊入網，令愛華頓得以領前。對於拖肥糖來說，餘下時間只要守得住這個比數，球隊已經可以肯定護級。最終他們成功保住領先優勢，以1:0小勝般尼茅夫，保住聯賽的一席位。

在愛華頓贏波，同樣取勝的李城變得非常失望。球隊上半場先由哈維班尼斯（Harvey Barnes）在34分鐘攻入領先的一球，而守將的菲斯（Wout Faes）在下半場再入一球，令球隊一度領先韋斯咸2:0，雖然鎚仔幫之後有科奴斯（Pablo Fornals）追回一球，但李城仍然贏2:1，可是這3分還不足以讓這支2016年的英超冠軍取得留級的資格，令球隊成為利物浦、葉士域治及布力般流浪外，第4支在10年間經歷升班、頂級聯賽冠軍及降班的球隊。而布力般也是與李城同樣贏過英超而降落英冠的隊伍。

熱刺來季無緣歐洲賽

至於另一場的比賽，列斯聯就以1:4不敵熱刺，球隊來季再度返回英冠聯賽。而熱刺就因為另一邊廂的阿士東維拉，主場以2:1擊敗白禮頓，熱刺最終只得第8，無緣取得歐洲賽資格，相反今季「出閘脫腳」的維拉，最終以第7名完成，來季將是13年來首次晉身歐洲賽，將出戰歐協聯。