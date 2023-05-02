英超︱愛華頓2:2迫和李斯特城　雙雙續陷降班旋渦

兩支今季深陷降班危機的球隊對碰，愛華頓憑門將的比克福特（Jordan Pickford）救出李斯特城占士麥迪臣（James Maddison）的12碼後，最終雙方僅踢平2:2，餘下4周的聯賽，仍要為英超席位努力。

賽前排第19的愛華頓，作客第18的李城，兩隊都希望搶分脫離降班旋渦。愛華頓在15分鐘先取得機會，李城卡斯泰尼（Timothy Castagne）的犯規，令拖肥糖獲得一個12碼，卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）主射入網，令作客的愛華頓取得領先。然而李城在22分鐘就扳平，蘇恩古（Caglar Soyuncu）把握隊友頭槌二傳，門前射入令李城迅速扳平。到33分鐘，李城更取得反先，36歲的占美華迪（Jamie Vardy）把握麥迪臣的傳送，仍然利用個人的速度壓過對手，再扭過門將射入空門，李城反先2:1。