英超｜感人告別紅軍 高普力撐新帥

英超煞科，同時意味執教了利物浦9季的德國名帥高普(Jurgen Klopp)，終於結束他在「紅軍」的領隊生涯。利物浦在煞科戰主場以2比0擊敗狼隊，為高普作勝利謝幕，現場氣氛推向高峰；他表示往後會成為球迷的一分子，同時他更公開呼籲球迷要繼續支持新帥史諾(Arne Slot)。

在晏菲路的最後感言，高普說：「我以為我會崩潰，但沒有，我很開心，真的難以置信，我為大家、這裡的氣氛、球賽，為成為這個家庭一分子感到開心。今天真的無與倫比，多謝。」

56歲的高普在這些年間，為「紅軍」帶來了英超及歐聯冠軍，也贏盡英格蘭本土各項盃賽，以至世冠盃；如今告別，可是這位前多蒙特主帥卻另有看法：「這感覺不像是結束，而是開始，我看見這支球隊充滿天才、年輕、創意、慾望及貪心，這些都是發展的一部分，正是我們需要的。」