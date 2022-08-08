英超︱憤怒曼聯球迷賽前抗議　更於看台打架(有片)

英超聯賽在本周已經展開，不過對於曼聯球迷來說，整個暑假的消息也不見得好心情。而在球隊在聯賽揭幕戰面對白禮頓之時，球迷也將不滿情緒發洩，更有球迷在看台上打架。
曼聯在新帥滕哈格（Erik ten Hag）周日(7日)首仗聯賽領軍，就在主場以1:2不敵白禮頓，是球會主場首次不敵對手。曼聯球迷的心情就由賽前已憤怒到賽後。
在網上的片段，一批曼聯球迷就在賽前於奧脫福球場附近拉起「Glazer Out」的橫額，要求擁有曼聯的格拉沙家族，放棄球會的擁有權。而示威更令到曼聯的球會商店，在賽前需要關閉。
Join us en route. Unite with us against this ownership. Never give up hope 🇾🇪 pic.twitter.com/R7hlODUgJU— The 1958 (@The__1958) August 7, 2022
然而紅魔球迷的憤怒還不止於止。在網上的影片，一名穿上曼聯作客球衣黑人球迷與另一名球迷在南看台上爭執，二人之後有動作，需要由場內的其他球迷分開。雖然不知道片段是比賽開賽前還是半場休息期間，不過相信最後二人也不會高興地離開球場。