英超︱憤怒曼聯球迷賽前抗議　更於看台打架(有片)

英超聯賽在本周已經展開，不過對於曼聯球迷來說，整個暑假的消息也不見得好心情。而在球隊在聯賽揭幕戰面對白禮頓之時，球迷也將不滿情緒發洩，更有球迷在看台上打架。

曼聯在新帥滕哈格（Erik ten Hag）周日(7日)首仗聯賽領軍，就在主場以1:2不敵白禮頓，是球會主場首次不敵對手。曼聯球迷的心情就由賽前已憤怒到賽後。

在網上的片段，一批曼聯球迷就在賽前於奧脫福球場附近拉起「Glazer Out」的橫額，要求擁有曼聯的格拉沙家族，放棄球會的擁有權。而示威更令到曼聯的球會商店，在賽前需要關閉。