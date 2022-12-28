英超︱拉舒福特上半場入波加助攻　曼聯3:0擊敗森林

世界盃完結，英超戰火重燃。在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）離隊後，曼聯的首場英超聯賽。英格蘭國腳的拉舒福特（Marcus Rashford）狀態持續，在上半場交出1個入球及1次的助攻，帶領紅魔主場以3:0擊敗諾定咸森林。而車路士亦在另一場聯賽，以2:0擊敗般尼茅夫。

C朗已成為曼聯的過去式之後，紅魔在世界盃後的首場聯賽，面對森林表現不俗。為英格蘭打入8強的拉舒福特，回到球會保持好表現，在19分鐘接應隊友的角球，12碼點附近起腳撞入，為曼聯取得領先。3分鐘後他再交出助攻，左路橫傳禁區頂的安東尼馬迪爾（Antony Martial）施射，森林門將的軒尼斯（Wayne Hennessey）撲到但仍然溜入網，令曼聯半場輕鬆領先2:0。