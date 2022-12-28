英超︱拉舒福特上半場入波加助攻　曼聯3:0擊敗森林

世界盃完結，英超戰火重燃。在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）離隊後，曼聯的首場英超聯賽。英格蘭國腳的拉舒福特（Marcus Rashford）狀態持續，在上半場交出1個入球及1次的助攻，帶領紅魔主場以3:0擊敗諾定咸森林。而車路士亦在另一場聯賽，以2:0擊敗般尼茅夫。
C朗已成為曼聯的過去式之後，紅魔在世界盃後的首場聯賽，面對森林表現不俗。為英格蘭打入8強的拉舒福特，回到球會保持好表現，在19分鐘接應隊友的角球，12碼點附近起腳撞入，為曼聯取得領先。3分鐘後他再交出助攻，左路橫傳禁區頂的安東尼馬迪爾（Antony Martial）施射，森林門將的軒尼斯（Wayne Hennessey）撲到但仍然溜入網，令曼聯半場輕鬆領先2:0。
曼聯下半場繼續爭取機會，不過要到87分鐘紅魔才再度撕破對手的防線。卡斯米路（Casemiro）交出靚助攻，直線割開森林後防，由後備上陣的費特（Fred）禁區內射成3:0完場。
曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後就表示：「我們沒有失球，力保不失，我對此非常高興。因為這永遠是基本目標，我們是可以取得更多入球。我們有一些很好的進攻，大量的走動。當你單對單面對龍門，你就是要入球。」對於拉舒福特的表現，他指：「這不只是拉舒福特，不過我再次對他的表現很高興。他目前在很好的狀態，如果他可以保持着這狀態和精神，是對我們非常好的幫助，也對他有好處。」
車路士2:0般尼茅夫
至於較早的另一場聯賽，車路士憑夏維斯（Kai Havertz）及美臣蒙特（Mason Mount）的入球，以2:0擊敗般尼茅夫。