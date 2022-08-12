英超︱拉舒福特傳拒轉會PSG　蘭歷克勸史特加射手勿投曼聯

曼聯前鋒的拉舒福特（Marcus Rashford），近季在球會的表現飽受批評，在今季的揭幕戰對白禮頓也因為未能把握基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的橫傳為曼聯追回一球。有指法甲豪門的巴黎聖日耳門（PSG）就向「福仔」提出斟介，但已被這位24歲球員回絕。

英國傳媒報道，聖日耳門雖然希望在本月簽得拉舒福特，並在上星期與福仔的代表討論。然而拉舒福特與曼聯還有兩年的合約，而且球員方面也並沒有太大的興趣。聖日耳門領隊基迪亞（Christophe Galtier）早前就表示，希望在本月覓得多一位的前鋒：「是的，我們希望有新射手到來。我重申，直到11月13日為止，日程都很繁忙，還有世界盃，因此我們希望他的到來。」

另外，德國傳媒就報道，上季曼聯的暫任領隊蘭歷克（Ralf Rangnick），就建議曼聯轉會市場目標之一的史特加前鋒沙沙卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）不要加盟紅魔。25歲的奧地利國腳卡拉積錫在史特加上陣58場入24球，不過上季因傷，僅入5球。作為奧地利國家隊領隊的蘭歷克認為，卡拉積錫留在德國會較好：「現時最重要，是沙沙今季保持沒有傷患，然後接受高水平的訓練及比賽。如果他今季留在史特加，這不會影響他的發展。」