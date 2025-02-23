英超｜拉舒福特兩助攻維拉反勝車仔2:1 阿仙奴負韋斯咸爭標遇挫

阿士東維拉主場2:1擊敗車路士。客軍由安素費南迪斯上半場先開紀錄。主隊的馬高阿辛斯奧下半場接應半場入替的拉舒福特兩次助攻梅開二度，反敗為勝。(路透社)

英格蘭超級足球聯賽，阿士東維拉主場2:1擊敗車路士。客軍由安素費南迪斯上半場先開紀錄。主隊的馬高阿辛斯奧下半場接應半場入替的拉舒福特兩次助攻梅開二度，反敗為勝。一對在冬季轉會窗借用加盟維拉的鋒將，取得近年最高的表現。

維拉9分鐘先落後，車路士翼鋒柏度尼圖右路突破傳中，中場安素費南迪斯門前撞射破網。主隊半場換入拉舒福特掀反擊號角，這名曼聯借將於57分鐘傳中，造就另一名從巴黎聖日耳門借來的前皇馬鋒將馬高阿辛斯奧近門撞入，追和1:1。這對攻擊組合於89分鐘再次連線，拉舒福特在一次短角球攻勢中左路傳中，阿辛斯奧右腳窩利抽射破網，車路士門將菲臘佐真遜犯錯，讓皮球溜入，維拉憑這球奠定勝局。 維拉取勝後27戰42分排第七，較暫列第六的車路士少1分。

於曼聯失意外借的拉舒福特是自2020年後再次於英超單場交出2次助攻。維拉領隊艾馬利賽後表示：「拉舒福特踢了精彩的45分鐘，我一直幫助他重拾信心，希望他未來繼續保持好表現。」

阿仙奴爭標路途遇到挫折，下半場中段之後十人應戰下，主場0:1不敵韋斯咸。客軍的查洛保雲上半場結束前，接應右路傳中，近門頭槌破網，攻入全場唯一入球，受傷兵困擾的兵工廠無法平反敗局，李維士史基拿更在73分鐘領紅牌被逐。阿仙奴賽後26戰53分，繼續排在第二位，落後榜首的利物浦8分。