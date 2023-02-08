英超｜拉舒福特大勇領軍 曼聯勢挫冇帥列斯聯

在英超領先的阿仙奴及曼城上輪齊齊失分，令「紅魔」曼聯燃起後上爭霸之火，今晚香港時間深夜於奧脫福的補賽迎戰「冇帥」的列斯聯(09/02 04:00)，即使中場人手短缺，仍會以大勇的拉舒福特掛帥攻堅，誓要全取3分，力求主場14連勝。

兩軍未來5天內將兩度英超碰頭，對曼聯來說可能是搶分大好良機，事關列斯聯上仗敗走諾定咸森林，聯賽錄得7戰不勝，更即辭退上任不足一年的美國領隊馬殊，今場暫由U21主帥史高巴拉(Skubala)帶領的3人組領軍，軍心難免動搖。

曼聯現正處強勢，尤其在奧脫福主場已錄13連勝，包括上次主場雖有卡斯米路向對手「叉頸」被紅牌驅逐，但仍贏水晶宮2比1，目前僅距次席曼城3分，守住第3位。剛宣布退出法國國家隊的中堅華拉尼及近7場聯賽入6球的大勇箭頭拉舒福特，賽後異口同聲指，主場球迷忘我打氣是贏波動力。

不過因卡斯米路今起停賽3場，另一主力基斯甸艾歷臣養傷長休，麥湯米尼亦因肌肉受傷續缺陣，預計主帥滕哈格要重用巴西中場費特，夥拍從拜仁慕尼黑借用的奧地利中場沙比薩，擔任雙防中。前線攻擊組合不變，拉舒福特仍會跟般奴費南迪斯及安東尼馬菲奧斯，配合箭頭韋格賀斯爭取入球。