拉舒福特（Marcus Rashford）自一月從曼聯外借加盟維拉後，表現相當出色，球會亦有意將交易變為永久轉會，但合約中維拉並無優先購買權，無法阻止其他球會插手報價。
根據接近球員的人士透露，任何潛在買家都必須承擔拉舒福特每周31.5萬鎊（約327.6萬港元）的高薪。他不會接受減薪離隊，並且只願意加盟有歐聯資格的球隊。
維拉仍有機會透過季尾對陣曼聯一戰晉身下季歐聯。據悉，他們目前正在承擔拉舒福特約75%的薪金。
傳曼聯標價4000萬鎊
曼聯今夏可能再度面對同樣難題，因為拉舒福特與球會的合約直至2028年，現階段幾乎可以肯定他不會再為主帥艾摩廉（Rúben Amorim）麾下的球隊上陣，有指曼聯將其標價4,000萬鎊出售。
按現時安排，拉舒福特計劃於七月初回到卡靈頓參與季前集訓。
外界普遍認為，對雙方而言，分道揚鑣是最理想的出路，尤其曼聯現正面對PSR（財務可持續規則）壓力，亦有意徹底改革球隊陣容。
拉舒福特在維拉狀態回勇，17場比賽交出4球6助攻，因此獲杜曹（Thomas Tuchel）重召入英格蘭足球隊。不過他因腿筋受傷已缺陣過去三場比賽，將無緣周五對熱刺一戰，而由於借用條款限制，他亦不能參加季尾作客曼聯的聯賽，意味他很可能已經為維拉踢完最後一場比賽。
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