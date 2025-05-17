拉舒福特（Marcus Rashford）自一月從曼聯外借加盟維拉後，表現相當出色，球會亦有意將交易變為永久轉會，但合約中維拉並無優先購買權，無法阻止其他球會插手報價。

根據接近球員的人士透露，任何潛在買家都必須承擔拉舒福特每周31.5萬鎊（約327.6萬港元）的高薪。他不會接受減薪離隊，並且只願意加盟有歐聯資格的球隊。

維拉仍有機會透過季尾對陣曼聯一戰晉身下季歐聯。據悉，他們目前正在承擔拉舒福特約75%的薪金。