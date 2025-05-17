熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-05-17 09:00:00

英超｜拉舒福特拒減薪離開曼聯　只願加盟踢歐聯球隊

分享：
英超｜拉舒福特拒減薪離開曼聯　只願加盟踢歐聯球隊。（資料圖片）

英超｜拉舒福特拒減薪離開曼聯　只願加盟踢歐聯球隊。（資料圖片）

拉舒福特（Marcus Rashford）自一月從曼聯外借加盟維拉後，表現相當出色，球會亦有意將交易變為永久轉會，但合約中維拉並無優先購買權，無法阻止其他球會插手報價。

根據接近球員的人士透露，任何潛在買家都必須承擔拉舒福特每周31.5萬鎊（約327.6萬港元）的高薪。他不會接受減薪離隊，並且只願意加盟有歐聯資格的球隊。

維拉仍有機會透過季尾對陣曼聯一戰晉身下季歐聯。據悉，他們目前正在承擔拉舒福特約75%的薪金。

福布斯全球最高收入運動員2025｜（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜杜蘭特第10（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜大谷翔平第9（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜賓施馬第8（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜Juan Soto第7（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜勒邦占士（LeBron James）第6（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜美斯（Lionel Messi）第5（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜Dak Prescott第4（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜富里（Tyson Fury）第3（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜史堤芬居里（Stephen Curry）第2（am730製圖） 福布斯全球最高收入運動員2025｜C朗拿度（Cristiano Ronaldo）第1（am730製圖）

傳曼聯標價4000萬鎊

曼聯今夏可能再度面對同樣難題，因為拉舒福特與球會的合約直至2028年，現階段幾乎可以肯定他不會再為主帥艾摩廉（Rúben Amorim）麾下的球隊上陣，有指曼聯將其標價4,000萬鎊出售。

按現時安排，拉舒福特計劃於七月初回到卡靈頓參與季前集訓。

外界普遍認為，對雙方而言，分道揚鑣是最理想的出路，尤其曼聯現正面對PSR（財務可持續規則）壓力，亦有意徹底改革球隊陣容。

adblk5

拉舒福特在維拉狀態回勇，17場比賽交出4球6助攻，因此獲杜曹（Thomas Tuchel）重召入英格蘭足球隊。不過他因腿筋受傷已缺陣過去三場比賽，將無緣周五對熱刺一戰，而由於借用條款限制，他亦不能參加季尾作客曼聯的聯賽，意味他很可能已經為維拉踢完最後一場比賽。

原文刊登於 Yahoo 體育

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能