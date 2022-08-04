英超︱揭幕戰傳C朗將列後備　曼聯前隊長反對留人

英超聯賽在周五(5日)揭幕，而目前仍在轉會市場以及內部問題困擾中的曼聯，將會在下周日(7日)才出戰白禮頓。然而在友賽提前離場事件之下，有傳曼聯新帥滕哈格（Erik ten Hag）會安排球隊的當家球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）先列後備，而這位37歲球星疑對此感不悅，可能再度加速其離隊。

滕帥早前接受荷蘭傳媒訪問，指C朗與隊友提前離開球場的行為是「不可接受」，而當日被球迷拍到，與C朗離開的就有守將的達洛治（Diogo Dalot），不過達洛治該仗是沒有上陣。而滕帥在接受英國傳媒訪問時指出，C朗需要更多的時間提升體能和狀態，加上C朗今夏未有隨隊到泰國及澳洲集訓，因此傳媒相信滕帥會安排C朗在白禮頓一仗先列後備。

加利仔促放人

前曼聯隊長的加利尼維利（Gary Neville）對C朗的問題指：「我想先講清楚，C朗在足球取得的成就是沒有人能想像的。他將會成為球壇其中一個史上頂級的球員，這會永遠留名，但曼聯這個夏天的事大約廿年後沒人會記得。但是作為曼聯前隊長，曼聯的資深球員，我有些是看不過眼的，是目前在更衣室內有個星級球員在『玩嘢』。這在過去幾年，就像是保羅普巴（Paul Pogba）的經理人，這不常是普巴，是其經理人，組常與球會『玩嘢』。」

加利仔續指：「他不能讓你的明星球員在四處兜售。你不可以讓這出現，所以如果是費Sir（Sir Alex Ferguson），在以前就把球員送走，因為這個球員要被送走。我知道曼聯球迷的想法，不過如果C朗要走，曼聯要做就是應該促成這點。」加利仔再指：「在即將開季出現這事是麻煩的，它將破壞滕哈格的計劃，這代表滕哈格將要每場比賽都被問C朗的問題。我想回以前，不論哥迪奧拿、高普、干地，以至費Sir，如果有球員成為主導因素，分散領隊在記者會的問題，只會有一件事發生，這你我都知道。」

迪尼斯將外借西甲

另外，曼聯的守將阿歷士迪尼斯（Alex Telles）據報將會外借至西甲的西維爾，而曼聯亦會推動多位守將的離隊，當中包括艾歷拜利（Eric Bailly），而拜利除了獲西維爾感興趣外，意甲的AC米蘭、羅馬以及英超升班馬富咸都感興趣。而曼聯仍繼續希望簽得巴塞羅那的中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong），不過同時車路士亦打算加入，至於阿積士的翼鋒安東尼馬菲奧斯（Antony）就希望能盡快完成轉會曼聯。