英超｜數據揭示阿仙奴曼城屬真正強者　水晶宮有驚喜

英超賽季的格局正逐漸成形。雖然比賽結果最為關鍵，但它們並不能完全反映球隊的實際表現。
預期入球（xG）數據可以顯示球隊在比賽中的主導程度，當中創造多少高質素機會、同時在防守端讓對手難以得手。
雖然賽季仍處早期階段，而且部分球隊的開局賽程更艱難，但英超歷史顯示，比賽中更能掌控主動的球隊，長遠而言總是更成功。
12碼數據被排除在外，因為它會扭曲球隊在進攻或防守整體威脅度上的表現，尤其是在賽季初期。
目前，阿仙奴與曼城是英超最具主導力的兩支球隊。阿仙奴擁有聯賽最佳防守和第四佳進攻，而曼城則同時擁有聯賽最佳進攻與第四佳防守。
今年表現亮麗的水晶宮，在進攻端成為唯一能與曼城匹敵的球隊；至於紐卡素，他們的防守堅如磐石，幾乎與阿仙奴並列英超最難攻破的球門。
曼聯與車路士雖然皆擁有前5名的進攻數據，但防守表現令人擔憂，同樣位列聯賽倒數5名之內。
利物浦在5連勝後遭遇2連敗，這樣的戰績更真實反映出他們的實際表現；而熱刺則需極高效率的把握力來彌補比賽中缺乏主導性的問題。
阿士東維拉的早期困境已非終結能力不足，他們目前只有6個非12碼的入球，與6.0的xG完全相符，反映比賽整體表現不佳。
升班馬列斯聯與新特蘭表現不俗，已逐漸適應頂級聯賽的節奏；相反般尼則明顯未能跟上，無論攻防皆為英超最差。
曼聯利物浦射門次數多
若單看進攻端數據，曼聯、阿仙奴與利物浦場均射門次數最高，約為15次。但曼城與水晶宮能擁有聯賽最佳進攻的原因，是他們創造的機會質量更高，場均每次射門xG約為0.14。
這意味著歷年英超球隊在類似機會下的轉化率為14%，而曼聯、阿仙奴與利物浦的機會僅有約10%的轉化率。
賓福特的情況較特別，他們雖然場均僅有8次射門，但機會質量極高，使其整體進攻效率仍能位列中游。
從防守角度來看，阿仙奴與紐卡素之所以表現出色，是因為他們讓對手獲得的射門機會不僅最少，且質量最低。
然而，有兩支球隊在防守端明顯落後於其他——曼聯與般尼。若只看被射門次數，曼聯似乎防守不錯，僅次於阿仙奴與紐卡素，每場面對9.1次射門。
但並非所有射門都一樣危險，曼聯目前讓對手創造出的射門平均xG高達0.16，是聯賽最容易被破門的防線。
般尼被起腳次數冠絕英超
另一方面，般尼場均面對多達18.4次射門，比任何球隊都多4次，雖然機會質量不算高，但頻率過大仍十分危險。
最後，若比較球隊的預期入球差與實際入球差，大多數球隊相差不大；只有熱刺是例外，他們目前狀態火熱。熱刺在進攻端表現極為高效，比預期多入5球；守門員古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）亦多次化險為夷，撲救數據領先全英超，成功阻止2.9個預期失球。
雖然短期內這樣的超水平發揮十分可貴，但熱刺領隊法蘭克（Thomas Frank）深知，作為曾執教重視數據分析的賓福特教練，他明白持續大幅超越xG表現，終究難以長久。
原文刊登於 Yahoo 體育