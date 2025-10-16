英超｜數據揭示阿仙奴曼城屬真正強者　水晶宮有驚喜

阿仙奴擁有今季英超聯賽最佳防守和第四佳進攻。

英超賽季的格局正逐漸成形。雖然比賽結果最為關鍵，但它們並不能完全反映球隊的實際表現。

預期入球（xG）數據可以顯示球隊在比賽中的主導程度，當中創造多少高質素機會、同時在防守端讓對手難以得手。

雖然賽季仍處早期階段，而且部分球隊的開局賽程更艱難，但英超歷史顯示，比賽中更能掌控主動的球隊，長遠而言總是更成功。

12碼數據被排除在外，因為它會扭曲球隊在進攻或防守整體威脅度上的表現，尤其是在賽季初期。

目前，阿仙奴與曼城是英超最具主導力的兩支球隊。阿仙奴擁有聯賽最佳防守和第四佳進攻，而曼城則同時擁有聯賽最佳進攻與第四佳防守。