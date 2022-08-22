英超︱文迪犯錯致落後　列斯聯輕取車路士3:0

去季贏過年度最佳門將，車路士的艾度亞文迪（Edouard Mendy）在周日(21日)的英超聯賽犯下大錯，令藍戰士先失球，並最終以0:3的比數不敵列斯聯，今季首次落敗。

有傳車路士有意羅致曼聯的隊長哈利馬古尼（Harry Maguire），藍戰士防線在今仗問題頻生。文迪在33分鐘的漏踢，被艾朗臣（Brenden Aaronson）搶得皮球射入空門。而車路士4分鐘再失守，積夏里遜（Jack Harrison）的罰球，由洛迪高（Rodrigo）頭槌，為主場的列斯聯半場拉開至2:0。

高列巴尼末段領紅

換邊後車路士仍未能追回比數，更在69分鐘再次失守，丹尼爾占士（Daniel James）的傳中，雖然洛迪高伸腳未能撞入，不過皮球轉落在夏里遜腳下，為列斯聯射成3:0。而車路士今季新加盟的守將高列巴尼（Kalidou Koulibaly）在84分鐘領第2面黃牌被逐，最終列斯聯取得一場大勝。

車路士領隊杜曹（Thomas Tuchel）賽後表示：「我想我們輸掉前20分鐘。我們有足夠的機會去取得1至2個入球，不過之後我們失去了控制能力。我們失的兩球，絕對是低級及不需要的。之後，比賽基本已玩完，因為失去了精神和信念。」他批評：「所有人都看得出的錯誤，在比賽關鍵時刻的重大失誤。他是其中一個最令人失望的球員，不過這讓我們付出很多。在身體語言，就在10分鐘前左右，這也不像上一場比賽，我感受得到。」