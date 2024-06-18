英超｜新季揭幕戰曼聯對富咸　衞冕曼城作客車路士

英超在今日（18日）公布新一季的聯賽賽程。當中在首周已出現重頭大戰，衞冕的曼城將會作客對車路士，而首場揭幕戰就在曼聯的奧脫福球場展開，由曼聯對富咸。
英超賽會公布新一個賽季的賽程，來季聯賽會在8月16日展開，由曼聯在主場對富咸。至於同一個周末，利物浦將會作客對升班馬的葉士域治。葉士域治對上一場的英超聯賽，就是在2001至02年賽季作客晏菲路球場對利物浦，今次的揭幕戰也對應回當年的對賽。至於連續4屆冠軍的曼城就會在8月18日的周日對作客史丹福橋球場對車路士。
另外，曼城在今季歐聯前的比賽，僅得2場在主場出戰，至於阿士東維拉就有5場歐聯之後的比賽要作客。而曼聯對利物浦的「雙紅會」，會在9月的國際賽期前舉行，而之後就會上演熱刺對阿仙奴的北倫敦打吡。至於愛華頓有機會是最後一季在葛迪遜公園比賽，而主場最後一戰會是在明年5月18日對修咸頓。
2024至25年英超賽季首周賽程：
8月16日（星期五）
曼聯 對 富咸
8月17日（星期六）
葉士域治 對 利物浦
阿仙奴 對 狼隊
愛華頓 對 白禮頓
紐卡素 對 修咸頓
諾定咸森林 對 般尼茅夫
韋斯咸 對 阿士東維拉
8月18日（星期日）
賓福特 對 水晶宮
車路士 對 曼城
8月19日（星期一）
李斯特城 對 熱刺