英超｜新季揭幕戰曼聯對富咸　衞冕曼城作客車路士

英超在今日（18日）公布新一季的聯賽賽程。當中在首周已出現重頭大戰，衞冕的曼城將會作客對車路士，而首場揭幕戰就在曼聯的奧脫福球場展開，由曼聯對富咸。

英超賽會公布新一個賽季的賽程，來季聯賽會在8月16日展開，由曼聯在主場對富咸。至於同一個周末，利物浦將會作客對升班馬的葉士域治。葉士域治對上一場的英超聯賽，就是在2001至02年賽季作客晏菲路球場對利物浦，今次的揭幕戰也對應回當年的對賽。至於連續4屆冠軍的曼城就會在8月18日的周日對作客史丹福橋球場對車路士。