英超｜新特蘭迫和愛華頓守住前4　格列沙加年度最佳收購？

英超升班馬的新特蘭，憑着格列沙加（Granit Xhaka）的入球，以1:1追平愛華頓，目前繼續在聯賽榜排第4位。英國球評的前利物浦守將加歷查（Jamie Carragher）指沙加必然是今季最佳的收購。 開季被看低一線的新特蘭，今季表現卻令人大跌眼鏡，上周擊敗車路士已累積5場的勝仗。今場重返英格蘭東北迎戰愛華頓，黑貓在15分鐘先失守，伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）右路推進，避過4個新特蘭守衛彎遠柱，為拖肥糖取得領先。之後愛華頓還有基亞利殊（Jack Grealish）射中柱以及泰亞奴巴利（Thierno Barry）近門射高，半場作客的愛華頓一球在手。換邊後卻成為新特蘭的機會，在換邊僅2分鐘，沙加禁區頂的射門，愛華頓守將門前加腳改變方向，黑貓迅速追平。不過之後新特蘭的多次攻門都無功而還，新特蘭與愛華頓各一言和。新特蘭取得1分後，聯賽升上第4位，與利物浦及般尼茅夫同得18分，落後榜首阿仙奴7分，而愛華頓排聯賽14。

列比斯：沙加對球隊非常重要 在比賽之前，作為天空電視台評述的加歷查已經表示：「他必定是今年最佳收購。還有其他人在英超會有這樣的影響嗎？沒有爭議吧。」在賽後加歷查也繼續盛讚這個瑞士球員：「他再次有出色表現，他在場上幾乎都比所有人好。」事實上從數據中，沙加今季已交出3個的助攻，在聯賽只有3個球員比他多，而機會創造次數方面並列第11位。至於死球創造機會他有9次，僅2個球員比他多。而在長傳成功次數方面，他以52次排第2，但是他比以56次排第1的般尼茅夫辛尼斯（Marcos Senesi），長傳次數沙加僅87次，而辛尼斯是138。而在傳送，將球傳入禁區及搶回皮球次數都是英超前20之內。