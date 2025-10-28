英超｜新特蘭點解咁犀利？格列沙加經驗無價

新特蘭事隔8年後重返英超聯賽，雖然領隊列比斯(Regis Le Bris) 頂級聯賽經驗甚少，但他成功令到多位新加盟的球員在短時間內融入球隊，更加令老將格列沙加 (Granit Xhaka) 起了關鍵性的作用。
黑貓於星期六作客擊敗車路士後，曾一度升上聯賽榜次席位置，錄得英超各支球隊並列第3最佳防守成績。
單看最終比數大家可能會認為是一個爆冷賽果，但新特蘭今季在領隊列比斯的帶領下，打造出一支防守紀律性十分高、攻勢組織靈活、以及快速反擊相當高效的球隊。其實黑貓由首輪聯賽經已有如此穩定及高水平的表現，所以絕對不是巧合。
對賽車路士一仗先失球後，新特蘭立即以二人夾擊對方的翼鋒，以防對方切入中路。貝特蘭查奧爾 (Bertrand Traore) 落力做好防守工作，成功阻塞右路攻勢。另一邊線的曉爾 (Trai Hume) 也走上走落，助攻助守，以防對方採取反擊攻勢。黑貓接下來整場賽事都成功減低了藍戰士最強的邊路威脅，為球隊建立了反勝的根基。
英超9場奪17分
黑貓亦成為自2008-2009年的侯城 (20分) 以來，9輪聯賽後取得最高分的升班馬球隊 (17分)。
領隊列比斯提到：「格列沙加就像球場上的另一教練，為這支年青球隊帶來寶貴的比賽經驗。」
新特蘭失球後也沒有出現慌亂的情況，相反球隊沉著應戰，一眾球員默默耕耘，再加上領隊運籌帷幄，最終令黑貓搖身一變，成為今季英超其中一支「黑馬」。
