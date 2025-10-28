英超｜新特蘭點解咁犀利？格列沙加經驗無價

新特蘭事隔8年後重返英超聯賽，雖然領隊列比斯(Regis Le Bris) 頂級聯賽經驗甚少，但他成功令到多位新加盟的球員在短時間內融入球隊，更加令老將格列沙加 (Granit Xhaka) 起了關鍵性的作用。

黑貓於星期六作客擊敗車路士後，曾一度升上聯賽榜次席位置，錄得英超各支球隊並列第3最佳防守成績。

單看最終比數大家可能會認為是一個爆冷賽果，但新特蘭今季在領隊列比斯的帶領下，打造出一支防守紀律性十分高、攻勢組織靈活、以及快速反擊相當高效的球隊。其實黑貓由首輪聯賽經已有如此穩定及高水平的表現，所以絕對不是巧合。