英超︱新老闆換帥未夠7個月　車路士解僱波特

在上周末（1日）的英超聯賽，以0:2主場不敵阿士東維拉之後，車路士在周日（2日）公布與領隊的波特（Graham Potter）解約，這是藍戰士由波利（Todd Boehly）接過球會管理之後，不足7個月再度換領隊，將要與熱刺以及李斯特城「搶人才」。
波利在上任不久已經更換時任領隊的杜曹（Thomas Tuchel），然而之前帶領白禮頓的波特，在作為波利下領更換後的首名主帥，並且耗資5.5億英鎊（約53.07億港元）增兵，包括安素費南迪斯（Enzo Fernandez）以及馬杜基（Mykhailo Mudryk）等共8名球員，然而在其領軍之下，藍戰士31場比賽輸掉11場，目前聯賽已跌落第11位，與前4的歐聯席位相差12分。
波利在球會聲明表示，高度尊重波特作為教練及其為人：「他（波特）一直以專業和誠實地工作，我們對這個結果感到失望。」波特在白禮頓時的副手，目前球會的助教索達（Bruno Saltor）將會暫任主帥的工作。而他即將要帶領車路士在本周的聯賽面對利物浦以及在歐聯的八強面對皇家馬德里。球會表示：「我們會與出色的球迷一樣，將會全力支持索達及其團隊專注在餘下的球季。我們還有10場的英超以及歐聯八強，將會付出一切努力，以及承諾在這些比賽，盡力以高排名完成。」
李城解僱羅渣士
至於同樣炒領隊的還有李斯特城，球會在周日稍早的時候亦已宣布辭退領隊的班頓羅渣士（Brendan Rodgers），連同早前熱刺干地（Antonio Conte）辭職，目前英超有3隊球隊需要尋找新帥。當中，早前被拜仁慕尼黑解僱的尼高士文（Julian Nagelsmann）都是熱刺以及車路士的目標之一。