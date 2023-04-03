英超︱新老闆換帥未夠7個月　車路士解僱波特

在上周末（1日）的英超聯賽，以0:2主場不敵阿士東維拉之後，車路士在周日（2日）公布與領隊的波特（Graham Potter）解約，這是藍戰士由波利（Todd Boehly）接過球會管理之後，不足7個月再度換領隊，將要與熱刺以及李斯特城「搶人才」。

波利在上任不久已經更換時任領隊的杜曹（Thomas Tuchel），然而之前帶領白禮頓的波特，在作為波利下領更換後的首名主帥，並且耗資5.5億英鎊（約53.07億港元）增兵，包括安素費南迪斯（Enzo Fernandez）以及馬杜基（Mykhailo Mudryk）等共8名球員，然而在其領軍之下，藍戰士31場比賽輸掉11場，目前聯賽已跌落第11位，與前4的歐聯席位相差12分。