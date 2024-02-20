英超｜易帥水晶宮遭愛華頓迫和　76歲鶴臣退任（附比賽精華）

英超最年長的主帥鶴臣（Roy Hodgson）在上星期訓練期間不適送院，雖然目前已經康復，但他賽前決定辭任水晶宮的領隊。而球隊在周一（19日）的聯賽，就被護級對手的愛華頓迫和1:1。

上季臨危授命出山為水晶宮救亡，水晶宮今季表現也未有大起色，雖然聯賽仍未到降班位置，不過球隊早已計劃易帥。而原定舉行記者會公布換帥，卻因為鶴臣突如其來的不適告吹。在鶴臣康復後，再公布辭職，並由前德甲法蘭克福的奧地利教頭加斯拿（Oliver Glasner）接任，不過這位新帥在今仗未有即時接手，而是由鶴臣的助教暫代。