英超︱普巴稱與摩連奴共事期間患抑鬱

曼聯的法國中場保羅普巴（Paul Pogba），自2016年以破當時破世界紀錄轉會費，回巢曼聯後，表現飽受批評。而這位今夏約滿的球星近日接受法國媒體訪問時，首次透露自己在摩連奴（Jose Mourinho）帶領曼聯時曾患上抑鬱症。

普巴在曼聯飄忽的表現，時常遭受抨擊，在2018年球季摩連奴接掌紅魔之後，更有傳二人不和，令摩連奴褫奪其副隊長的位置。目前在法國國家隊準備周五友賽科特迪瓦的普巴，接受法國傳媒訪問時，他表示：「我在職業生涯中，曾患上了抑鬱，不過我們沒有太多談論。有時候你也不知道你有，你可能只是想獨自一個人，而這可能就是訊號。」

他續指：「以我個人來說，這在摩連奴帶曼聯時開始。你會質疑自已，是否自己的失敗，因為你人生未曾經歷過這種時刻。所有頂尖運動員都有經歷過這個階段，不過很少談及而已。無可避免地，你會感到它（抑鬱）就在你體內、在你腦內，然後你可能有一個月，甚至一年，覺得有點不妥。不過你不會說出來，甚至公開說。」

世界盃獎牌被盜

普巴表示：「我們賺很多錢，所以我們不會投訴，不過這不能阻止我們進入這種時刻，而這比起其他人都說都是更加困難。因為你有錢，所以你時常都要很快樂？不是這樣的，生活不是這樣的，在足球這不會過去的，然而我們都不是超級英雄，只是一個凡人而已。」

普巴將在今夏與曼聯約滿，球會未有計劃與他續約，而普巴有傳將會重投祖雲達斯或加盟法國的巴黎聖日耳門。而他在早前對馬德里體育會的歐聯期間，家中被賊人爆竊，普巴表示自己的世界盃冠軍獎牌被盜走。