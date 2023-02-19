英超｜普比被逐 紐卡素鬥曼聯爭盃或用紅軍「棄龍」

近期走勢回軟的紐卡素，英超主場再吞利物浦兩蛋之餘，更有英格蘭鋼門尼克普比(Nick Pope)早段「插水式手球」被逐，將無緣下周日(26號)英聯盃決賽鬥曼聯，紐卡素大受打擊，「雪櫃」已久的3號門將卡里奧斯(Loris Karius)，將有機會臨危受命把關。

艾迪賀維：普比很沮喪

賽前6戰英超1勝5和，已跌出英超三甲的紐卡素，今戰續缺停賽的攻中般奴古馬雷斯壓陣，開波早段已被利物浦兩位新星前鋒達雲紐尼斯及加普，各入一球；雪上加霜是今季在紐卡素一直有好表現的英格蘭鋼門尼克普比，在22分鐘衝出禁區解圍時，插水式頭槌失控，狼狽犯手球，被紅牌逐離場，雖然之後入替的杜巴卡未有再失球，但紐卡素連續17場英超不敗紀錄，終告斷纜。

最大打擊是杜巴卡因早前借用予曼聯時已在英聯盃出場，變相令紐卡素下周日決賽大戰曼聯，爭逐自1969年以來首項重要錦標時，要起用3號門將卡里奧斯或4號門將馬克基利士比(Mark Gillespie)把關。紐卡素領隊艾迪賀維賽後說：「普比今季一直出色，我在更衣室見到他很沮喪，下場缺陣對他很大打擊。」「我們要在基利士比及卡里奧斯之間作選擇，二人今季的操練都很出色。」