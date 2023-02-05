英超｜普比6場不失被攻破 紐卡素失分曼聯晉三甲

賽前獲頒上月最佳撲救奬的紐卡素門將尼克普比，剛在英超主場鬥韋斯咸終「失守」；球隊亦被逼和1比1，被同晚贏波的曼聯搶走原先英超第3位置。

今夏從般尼轉投紐卡素的英格蘭國家隊門將尼克普比，鬥韋斯咸再保持不失的話，便可成為首位連續7場英超不失的英格蘭門將。上周中贏波打入英聯盃決賽的紐卡素，續在氣勢澎湃的聖占士公園球場出擊，今場早段亦順風順水，靠箭頭哥林威爾遜單刀先開紀錄，可惜被護級心切的韋斯咸，戰至32分鐘藉一次角球攻勢，由巴西中場盧卡斯柏基近門扳平，最終和各得1分。

30歲的普比對上一次英超失球，已是去年11月初鬥修咸頓贏4比1一役，紐卡素今場痛失2分跌未能搶回三甲一席，亦同時令普比個人保持逾9個半小時不失球的紀錄告終。普比上月聯賽作客鬥水晶宮，撲出桑馬迪達射門，獲一月份最佳撲球獎。曼聯名宿門將雲達沙在2008/09年創出連續14場英超不失球紀錄至今。

安東尼哥頓表現對辦

紐卡素領隊艾迪賀維對球隊下半場未能再破對大門感失望，並懷念缺少停賽的巴西中場般奴古雷馬斯獨到的傳送；但對剛以4,500萬英鎊、從愛華頓來投的安東尼哥頓，在下半場中後段入替的表現感滿意。賀維說：「他交出亮麗表現，我很高興；雖然我希望此子有入球或助攻，但整體非常出色。」