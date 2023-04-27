英超︱曼城主場4:1大破阿仙奴　掌握冠軍主動權

聯賽連和3場，阿仙奴賽前在榜首的領先優勢已被收窄至5分，因此今仗對曼城需要取勝才能取回主動權。然而自2015球季後，兵工廠從未在伊蒂哈德球場取勝，今仗僅7分鐘就已落後，曼城的一次反擊，奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）接應艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的傳送，在3個阿仙奴球員包圍下仍能在禁區外起腳射入。到上半場補時階段，曼城開出罰球，伏兵遠柱的史東斯（John Stones）頭槌頂入，雖然旁證舉旗示意越位，但之後VAR證實未有越位，入球成立，曼城半場領先2:0。

阿仙奴的聯賽冠軍夢幾近幻滅，在周三（26日）的聯賽關鍵戰，兵工廠作客不敵曼城1:4，球隊雖然仍然領先藍月亮2分，但多打兩場，令聯賽的主動權完全落入曼城手上。

領先兩球的主隊，換邊未有放慢手腳，夏蘭特在54分鐘再傳了迪布尼，後者再次面對對手守將阻擋下起腳，仍然為藍月亮攻入至3:0。雖然洛賀丁（Rob Holding）為兵工廠在86分鐘追回一球，不過夏蘭特在補時階段接應隊友傳送禁區起腳，為曼城射入至4:1完場。

曼城贏波後以73分排聯賽第2位，落後阿仙奴2分，但有2場在手，因此曼城只要補賽贏1場都足以反超阿仙奴上榜首。曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）就表示：「我們不能分心，現在主動權在我們手上。未來3場將決定到我們能否做到我們想做的事，事實上我們仍然落後阿仙奴。這對我們不是輕易，不過這是逐場計，我們就看會怎樣吧。」

車路士0:2負賓福特

至於同日的其他賽事，車路士就以0:2不敵賓福特，球隊目前僅得39分，排聯賽11，爭取來季歐洲賽資格已相當困難，而且他們與降班區的李斯特城僅得10分，理論上仍有降班威脅。而利物浦就作客3:1擊敗韋斯咸，仍有機會爭取來季的歐聯資格。