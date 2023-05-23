英超｜曼城劍指三冠王 哥帥：誓贏歐聯證史上最佳

提早超英封王的「藍月」曼城，在伊蒂哈德球場半力出擊下，仍以1球輕取車路士，賽後隨即舉行頒獎禮，與主場球迷同樂。近6屆為球會5奪英超錦標的主帥哥迪奧拿強調，誓要贏取之後的歐聯，以證明他們是史上最佳球隊之一。

賽前已確認提早3輪封王的曼城，先接受對手車路士按照傳統，賽前列隊送上祝賀；而「藍月」不少球員出場時，帶同手抱或拖帶身穿球會球衣的孩子們入場，場面溫馨。結果該隊收起大部分主力，仍擊退車路士，聯賽寫下12連勝，為之後在場上的慶祝登基派對，添上歡愉。

誓摘三冠 先鬥曼聯 再戰國米

史上只曾於1970年贏過歐洲盃賽冠軍盃的曼城，將於下月先在溫布萊舉行的英足盃決賽鬥曼聯、然後在土耳其伊斯坦布爾的歐聯決賽，鬥國際米蘭，力爭球會史上首個「三冠王」。哥帥說：「你要像曼聯或利物浦，贏得歐聯才能稱得上歐洲最佳球隊之一。我不是要說贏不到，捧走英超變得毫無意義，這絕對有意義、重要，這是每天、每星期的事情，球隊近12屆7捧英超，實在美妙。」哥帥笑言現在非常疲累，再想下場鬥白禮頓及賓福特會「殺死」他。

