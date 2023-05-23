英超｜曼城劍指三冠王 哥帥：誓贏歐聯證史上最佳

提早超英封王的「藍月」曼城，在伊蒂哈德球場半力出擊下，仍以1球輕取車路士，賽後隨即舉行頒獎禮，與主場球迷同樂。近6屆為球會5奪英超錦標的主帥哥迪奧拿強調，誓要贏取之後的歐聯，以證明他們是史上最佳球隊之一。
賽前已確認提早3輪封王的曼城，先接受對手車路士按照傳統，賽前列隊送上祝賀；而「藍月」不少球員出場時，帶同手抱或拖帶身穿球會球衣的孩子們入場，場面溫馨。結果該隊收起大部分主力，仍擊退車路士，聯賽寫下12連勝，為之後在場上的慶祝登基派對，添上歡愉。
誓摘三冠 先鬥曼聯 再戰國米
史上只曾於1970年贏過歐洲盃賽冠軍盃的曼城，將於下月先在溫布萊舉行的英足盃決賽鬥曼聯、然後在土耳其伊斯坦布爾的歐聯決賽，鬥國際米蘭，力爭球會史上首個「三冠王」。哥帥說：「你要像曼聯或利物浦，贏得歐聯才能稱得上歐洲最佳球隊之一。我不是要說贏不到，捧走英超變得毫無意義，這絕對有意義、重要，這是每天、每星期的事情，球隊近12屆7捧英超，實在美妙。」哥帥笑言現在非常疲累，再想下場鬥白禮頓及賓福特會「殺死」他。
根度簡：已準備好多捧兩個錦標
捧盃重心人物，必是今屆加盟、即破紀錄在英超已攻入36球的艾寧夏蘭特，他說：「首季暫入36球，捧走英超，尚有兩個決賽，不太差的開始，這將在我餘生的記憶中。」
藍月眾將齊聲表示任務未完，要拿下三冠王；賽後手持獎盃，跟隊友在頒獎台歡呼的隊長根度簡說：「尚有兩場決賽，我們熱切期待，我雙臂已準備好多捧兩個錦標。」守將基爾獲加不忘多謝競爭對手、亞軍的阿仙奴，將藍月推向極限，表現值得讚揚，並說：「我們今晚會慶祝，之後繼續嘗試創造歷史。」
自兩季前從阿士東維拉加盟、結果「好腳頭」接連兩屆助球隊封王的翼鋒基亞利殊說：「這是瘋狂的，我不久前才跟隊友說，試想想我們會連贏12場聯賽封王。我們極具潛質，但阻礙不少，仍有一些重要比賽等著我們。」曼城明晚深夜將在英超補賽，作客排第6的白禮頓。