英超｜曼城加時遭車路士迫和4:4　利物浦贏賓福特登次席（附比賽精華）

車路士與曼城在周日（12日）晚的英超對賽上演一場入球騷。榜首的曼城雖然先由艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的12碼開紀錄，不過卻最後同樣要輸12碼，被倒戈的高爾彭馬（Cole Palmer）射入，兩隊最終踢成4:4完場。而同日，利物浦以3:0擊敗賓福特，以27分升上聯賽的次席。

在這個周末英超最重要的比賽，近況回勇的車路士在主場迎戰榜首的曼城。上半場曼城率先打開紀錄，古古列拿（Marc Cucurella）禁區拉跌夏蘭特，球證判罰12碼。夏蘭特親自操刀，25分鐘藍月亮取得領先。不過堤亞高施華（Thiago Silva）在29分鐘前柱接應角球頂入，為車路士迅速追平。而史達寧（Raheem Sterling）在37分鐘，門前把握隊友的地波傳中撞入，藍戰士一度反先。只是文路爾艾簡治（Manuel Akanji）上半場補時接應隊友短角球的傳中，無人看管頂成2:2完半場。

半場踢平2:2

換邊後仍然互相對攻，曼城在47分鐘，由夏蘭特門前把握隊友的傳送，為藍月亮再度領先。但是尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）把握隊友的射門被擋出不遠，在67分鐘又為車路士追平。86分鐘，曼城以為可以取得最後勝利，洛迪卡斯簡迪（Rodri）禁區頂起腳，省中對手改變方向入網，藍月亮再度領先至4:3。可是魯賓戴亞斯（Ruben Dias）的犯規，令曼城補時輸12碼，今季轉投車路士的前曼城青年軍高爾彭馬射入，幫藍戰士主場追平4:4。