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體育
2023-11-13 11:07:06

英超｜曼城加時遭車路士迫和4:4　利物浦贏賓福特登次席（附比賽精華）

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倒戈的高爾彭馬為車路士追平曼城。(路透社)

倒戈的高爾彭馬為車路士追平曼城。(路透社)

車路士與曼城在周日（12日）晚的英超對賽上演一場入球騷。榜首的曼城雖然先由艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的12碼開紀錄，不過卻最後同樣要輸12碼，被倒戈的高爾彭馬（Cole Palmer）射入，兩隊最終踢成4:4完場。而同日，利物浦以3:0擊敗賓福特，以27分升上聯賽的次席。

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夏蘭特的12碼為曼城開紀錄。(路透社) 史達寧一度為車路士反先2:1。(路透社) 艾簡治的頭槌為曼城追平2:2。(路透社) 尼高拉斯積遜為車路士追至3:3。(路透社) 高爾彭馬的12碼為車路士追和4:4。(路透社) 普捷天奴賽後表達不滿。(路透社)

在這個周末英超最重要的比賽，近況回勇的車路士在主場迎戰榜首的曼城。上半場曼城率先打開紀錄，古古列拿（Marc Cucurella）禁區拉跌夏蘭特，球證判罰12碼。夏蘭特親自操刀，25分鐘藍月亮取得領先。不過堤亞高施華（Thiago Silva）在29分鐘前柱接應角球頂入，為車路士迅速追平。而史達寧（Raheem Sterling）在37分鐘，門前把握隊友的地波傳中撞入，藍戰士一度反先。只是文路爾艾簡治（Manuel Akanji）上半場補時接應隊友短角球的傳中，無人看管頂成2:2完半場。

半場踢平2:2

換邊後仍然互相對攻，曼城在47分鐘，由夏蘭特門前把握隊友的傳送，為藍月亮再度領先。但是尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）把握隊友的射門被擋出不遠，在67分鐘又為車路士追平。86分鐘，曼城以為可以取得最後勝利，洛迪卡斯簡迪（Rodri）禁區頂起腳，省中對手改變方向入網，藍月亮再度領先至4:3。可是魯賓戴亞斯（Ruben Dias）的犯規，令曼城補時輸12碼，今季轉投車路士的前曼城青年軍高爾彭馬射入，幫藍戰士主場追平4:4。

至於較早舉行的另一場，利物浦主場憑穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）的梅開二度，這令他今季累積10個入球，加上迪亞高祖達（Diogo Jota）錦上添花，以3:0擊敗賓福特，並藉着熱刺失分，令紅軍以27分升上聯賽次席，與榜首的曼城只差1分，而阿仙奴亦同得27分排第3。

達雲紐尼斯的倒掛被判「詐糊」。(路透社) 沙拿的入球為利物浦打開紀錄。(路透社) 迪亞高祖達為利物浦射入成3:0。(路透社) 利物浦主場3:0贏賓福特。(路透社) 利物浦主場3:0贏賓福特。(路透社) 利物浦主場3:0贏賓福特。(路透社)
英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第13輪曼城對利物浦為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖）
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