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體育
2025-03-16 16:53:08

英超｜曼城又失分 哥帥：我們有9場決賽

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艾寧夏蘭特12碼開紀錄

艾寧夏蘭特射入12碼開紀錄。(路透社)

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雙鋒齊建功仍被逼和

艾寧夏蘭特(Erling Haaland)與奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)在上半場各建一功，助曼城兩度領先；但可惜最終仍被「海鷗」追和失分，目前曼城29戰得48分，仍被拒諸前四外。再者，「藍月」今季聯賽累積已失40球，原來已是哥帥歷來領軍失波最多一季。今場唯一值得安慰是射入極刑的夏蘭特，在英超累積出賽94場，交出84入球及16次助攻，成為用最少場數達成100球貢獻的英超球員，打破了英超傳奇舒利亞(Shearer)以100場打造100球的舊紀錄。

艾寧夏蘭特慶祝入球。 佩華斯艾斯度比倫靚罰球追和。 奧馬馬莫殊射成2比1 奧馬馬莫殊表現活躍 胡辛洛夫擺烏龍。

第5名料可戰歐聯 勢爭崩頭

雖說英超今季前5名大有機會可出戰下屆歐聯，但現時排第5的曼城，只領先隨後的紐卡素、白禮頓1分，以及阿士東維拉3分；要藉聯賽排名保住下屆歐洲賽資格變得不容易。

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哥迪奧拿賽後並曾與球證爭論，有關翼鋒謝利美杜古(Jeremy Doku)為避開對手惡意侵犯而跳起倒地，卻被判「插水」，忿忿不平。有關曼城形勢，哥帥稱：「9場，9場決賽，似乎是會這樣！距離煞科剩9場，我們賽程相當艱苦，之後聯賽對李斯特城與曼聯。今場表現已經遠勝之前對諾定咸森林之戰，我們有好形勢的時刻，但他們(白禮頓)也是很好球隊。被追和後我們變得不穩定，這很正常，但我們拿取到分數。」曼城在國際賽空檔後，先在英足盃8強作客般尼茅夫；英足盃勝方可取歐霸一席位，藍月相信亦要高度重視。

主帥哥迪奧拿勁緊張 謝利美杜古

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