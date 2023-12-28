英超｜曼城反勝愛華頓重上前四　車路士贏水晶宮（附比賽精華）

贏得世界冠軍球會盃的曼城，重返英國在英超迎戰愛華頓。雖然在上半場被拖肥糖攻入落後，不過這支新科世界冠軍下半場攻入3球，以3:1反勝，並壓過熱刺重上第4名。而車路士在主場就以2:1擊敗水晶宮，狼隊就憑南韓射手黃喜燦梅開二度，以4:1贏賓福特。
踢畢世冠盃後，曼城從沙特阿拉伯回國後出戰的首場英超。曼城先有祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）及馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）接連起腳，但都未能過到愛華頓門將的比克福特（Jordan Pickford）。到29分鐘，愛華頓前場壓迫成功，洛迪卡斯簡迪（Rodri）推後被杜韋麥尼爾（Dwight McNeil）搶到推落底線傳中，積夏里遜（Jack Harrison）把握機會射入，愛華頓半場領先1:0。
不過藍月亮換邊後迅速追平，菲爾科頓（Phil Foden）在53分鐘在禁區頂施遠射，皮球直飛近柱入網。到64分鐘曼城的角球攻勢，阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）禁區內犯手球，球證之後判罰12碼，艾華利斯操刀射入，令曼城反先。而貝拿度施華（Bernardo Silva）在86分鐘的笠射近柱，令球隊最後贏到3:1。曼城以37分升上聯賽榜的第4位。
狼隊4:1破賓福特
至於車路士在另一邊廂，主場迎戰水晶宮。梅迪歷（Mykhailo Mudryk）上半場為藍戰士打開紀錄，不過米高奧利斯（Michael Olise）在補時為水晶宮追平，下半場車路士先有尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）的入球被判越位而無效，但他們之後獲得12碼，並由馬杜基（Noni Madueke）射入，帶領車路士以2:1擊敗水晶宮。而狼隊在作客賓福特的比賽，南韓射手的黃喜燦上半場梅開二度，已為球隊拉開3:1的領先，加上比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）下半場的入球，以4:1贏賓福特。