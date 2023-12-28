英超｜曼城反勝愛華頓重上前四　車路士贏水晶宮（附比賽精華）

贏得世界冠軍球會盃的曼城，重返英國在英超迎戰愛華頓。雖然在上半場被拖肥糖攻入落後，不過這支新科世界冠軍下半場攻入3球，以3:1反勝，並壓過熱刺重上第4名。而車路士在主場就以2:1擊敗水晶宮，狼隊就憑南韓射手黃喜燦梅開二度，以4:1贏賓福特。

踢畢世冠盃後，曼城從沙特阿拉伯回國後出戰的首場英超。曼城先有祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）及馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）接連起腳，但都未能過到愛華頓門將的比克福特（Jordan Pickford）。到29分鐘，愛華頓前場壓迫成功，洛迪卡斯簡迪（Rodri）推後被杜韋麥尼爾（Dwight McNeil）搶到推落底線傳中，積夏里遜（Jack Harrison）把握機會射入，愛華頓半場領先1:0。