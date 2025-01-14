英超｜曼城哥迪奧拿後悔　承認季初應該增兵

曼城早前經歷低潮期，主帥的哥迪奧拿（Pep Guardiola）在周二（14日）的英超賽前，承認對沒有於去年夏季增兵感到後悔。而預計藍月亮會在今個月補充兵源。

曼城周二在聯賽會對賓福特，哥帥賽前承認今夏沒有增兵是一個錯誤：「在夏天的時候，球會有打算過（增兵），不過我說『不』，我不想簽入新球員。我對這些球員依賴太多，認為我可以再成就一次。不過在出現傷兵之下，可能我們應該去做的。」他認為球隊的傷兵是曼城下滑的原因。據轉會市場的網站指，曼城在今季有15名球員因傷缺席超過兩星期。他表示：「在開季的時候我們就知道，我們有很多超過30歲的球員。我們知道即將或之後，我們是需要處理。我們要一步一步改變。不過在5至6個月後，他們贏得了英超，4連冠，然後打入足總盃決賽及歐聯八強。我們的傷兵數量，是我不預計以外。」