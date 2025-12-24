英超｜曼城哥迪奧拿要球員聖誕後過磅　諾定咸森林戴治：唔駛啦，專業㗎嘛

曼城在拆禮物日的英超賽事，將會作客對諾定咸森林。在早前曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）提醒球員注意聖誕飲食，並表示會在回來之後要求員先磅重。對手森林領隊戴治（Sean Dyche）被問及此事時，他表示自己球隊不需要，因為相信球員會有作為職業球員的「常識」。

森林在在26日的聯賽對曼城，哥迪奧拿表示會在球員返回訓練基地時為他們「過磅」，避免球員的體能在聖誕假期下跌，戴治被問及此事時開玩笑說：「你肯定？會不會是柏比（哥迪奧拿）磅自己呀？」他續說：「我經常跟球員就，在你護照說你是職業足球員，他們不是一般足球員呀。每個人都想成為足球員，不過在職業方面呢？球員們應該是有一點的常識，所以我不介意他們去聖誕聚餐，為甚麼不可以？」