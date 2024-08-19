英超｜曼城夏蘭特第100次上陣入第91球　衞冕首仗作客兩球擊敗車路士

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）加盟曼城的第100場賽事，就是在英超新季的揭幕戰作客車路士。最終他攻入在藍月亮的第91個入球，帶領球隊作客以2:0擊敗車路士取得新季首場勝仗。

在周日（18日）上演的英超聯賽首周的大戰，由車路士在主場對聯賽四連霸的曼城。人滿之患的藍戰士，在18分鐘就先失守，夏蘭特接應隊友的傳送，禁區內兩個車路士守將都未能包夾之下，讓他先開紀錄。這也是夏蘭特自2022年球季加盟以來的第100場比場，以及第91個入球。