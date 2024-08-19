英超｜曼城夏蘭特第100次上陣入第91球　衞冕首仗作客兩球擊敗車路士

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）加盟曼城的第100場賽事，就是在英超新季的揭幕戰作客車路士。最終他攻入在藍月亮的第91個入球，帶領球隊作客以2:0擊敗車路士取得新季首場勝仗。
在周日（18日）上演的英超聯賽首周的大戰，由車路士在主場對聯賽四連霸的曼城。人滿之患的藍戰士，在18分鐘就先失守，夏蘭特接應隊友的傳送，禁區內兩個車路士守將都未能包夾之下，讓他先開紀錄。這也是夏蘭特自2022年球季加盟以來的第100場比場，以及第91個入球。
哥帥：這是美斯與C朗級數的數據
落後的車路士並不是沒有扳平的機會，只是高爾彭馬（Cole Palmer）的射門，未能過到艾達臣摩拉斯（Ederson）。相反，倒戈對車路士的高華錫（Mateo Kovacic）下半場84分鐘禁區頂起腳，車路士門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）鞭長莫及，令曼城以2:0擊敗車路士，在新季取得「開門紅」。
曼城主帥的哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後表示：「這就是美斯（Lionel Messi）與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的數據。他們過去10年至15年控制了一切的事。這數據就是那個水平。我不知道他如何做到,不過在這個國家這個英超聯賽要100場入91球是難以置信的。」