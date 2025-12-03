英超｜曼城夏蘭特達成最快100球險勝富咸　熱刺羅美路補時倒掛迫和紐卡素

英超的曼城繼續追貼榜首的阿仙奴，不過球隊作客倫敦對富咸的比賽卻是相當驚險，雖然有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）攻入個人第100個英超入球，成為最快達成100球英超的球員，加上菲爾科頓（Phil Foden）梅開二度等，一度拉開比數1:5，但之後連失3球，差點遭主隊追平，最終以5:4擊敗對手全取3分。而周中的大戰，紐卡素在主場，被熱刺的基斯甸羅美路（Cristian Romero）在補時5分追平，雙方踢成2:2平手。

今季狀態大勇的夏蘭特，在17分鐘為曼城打開紀錄，之後雷恩達斯（Tijjani Reijnders）在37分鐘再下一城，加上44分鐘菲爾科頓禁區外抽入，藍月亮一度領先3:0。然而上半場的補時，伊美路維（Emile Smith Rowe）為富咸追回一球，半場曼城領先3:1。換邊後3分鐘，菲爾科頓梅開二度，為曼城再度拉開，加上謝利美杜古（Jeremy Doku）在54分鐘的射門，省中辛達貝治（Sander Berge）笠入，曼城一度領先5:1。然而大好優勢在之後逆轉，先是伊禾比（Alex Iwobi）在3分鐘後為富咸追回一球。到72分鐘，卓禾斯（Samuel Chukwueze）為主隊再下一城，之後他在78分鐘再為富咸收窄落後4:5。氣勢正盛的富咸最後階段有約舒亞京治（Josh King）的射門被擋出，最終曼城驚險守住5:4的勝果完場。