英超｜曼城夏蘭特達成最快100球險勝富咸　熱刺羅美路補時倒掛迫和紐卡素

英超的曼城繼續追貼榜首的阿仙奴，不過球隊作客倫敦對富咸的比賽卻是相當驚險，雖然有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）攻入個人第100個英超入球，成為最快達成100球英超的球員，加上菲爾科頓（Phil Foden）梅開二度等，一度拉開比數1:5，但之後連失3球，差點遭主隊追平，最終以5:4擊敗對手全取3分。而周中的大戰，紐卡素在主場，被熱刺的基斯甸羅美路（Cristian Romero）在補時5分追平，雙方踢成2:2平手。
今季狀態大勇的夏蘭特，在17分鐘為曼城打開紀錄，之後雷恩達斯（Tijjani Reijnders）在37分鐘再下一城，加上44分鐘菲爾科頓禁區外抽入，藍月亮一度領先3:0。然而上半場的補時，伊美路維（Emile Smith Rowe）為富咸追回一球，半場曼城領先3:1。換邊後3分鐘，菲爾科頓梅開二度，為曼城再度拉開，加上謝利美杜古（Jeremy Doku）在54分鐘的射門，省中辛達貝治（Sander Berge）笠入，曼城一度領先5:1。然而大好優勢在之後逆轉，先是伊禾比（Alex Iwobi）在3分鐘後為富咸追回一球。到72分鐘，卓禾斯（Samuel Chukwueze）為主隊再下一城，之後他在78分鐘再為富咸收窄落後4:5。氣勢正盛的富咸最後階段有約舒亞京治（Josh King）的射門被擋出，最終曼城驚險守住5:4的勝果完場。
對於今場比賽，夏蘭特指：「我差點就可以再入球，然後他們就追至3:5，這就是足球的魅力。這是為甚麼我們喜愛這種運動。」夏蘭特以111場聯賽入100球，成為史上最快取得100個英超入球的球員。而哥迪奧拿（Pep Guardiola）對比賽就笑言：「我老了，球員們都不尊重我。他們不應該這樣對待領隊。」他稱「這是會在聯賽上出現」。富咸的馬高施華（Marco Silva）就覺得，球隊值得追和：「如果只是就獨特性，當然他們的表現是出危的。正常當你對上像曼城的對手，失大量的球，不論是主場作客，都會有很多想法。在曼城入第5球，你想要作出反應，但又會覺得既然已造成挫折，都是不要冒險輸更多的時候，這些孩子的回應非常難以置信，球迷也是，因此我們值得入第5球。」
基亞利殊為愛華頓一箭定江山
至於同日的聯賽，紐卡素主場對熱刺。兩隊上半場互無紀錄之下，紐卡素在般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）71分鐘的入球打開紀錄，但7分鐘後羅美路先為熱刺追平。喜鵲之後獲得12碼，由安東尼哥頓（Anthony Gordon）在88分鐘射成2:1，可是補時的5分鐘，羅美路再成熱刺的救世主，倒掛為熱刺追平2:2，令球隊不致再輸。至於另一場聯賽，愛華頓有基亞利殊（Jack Grealish）建功，作客1:0擊敗般尼茅夫。曼城贏波以28分收窄至落後阿仙奴2分，但兵工廠今晚才主場對賓福特，而熱刺與紐卡素同以19分，分別排11及13。愛華頓以21分追到與曼聯及利物浦同分，排第9位。