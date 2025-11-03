英超｜曼城夏蘭特開季10場13球　主場輕取般尼茅夫

上星期不敵阿士東維拉，夏蘭特在今季第2次沒有入球。今周主場面對般尼茅夫，夏蘭特在17分鐘為藍月亮打開紀錄。泰拿阿當斯（Tyler Adams）在25分鐘一度為般尼茅夫扳平，不過夏蘭特在33分鐘梅開二度，半場令曼城領先2:1。歷高奧拉利（Nico O'Reilly）在換邊後的15分鐘為曼城再下一城，協助曼城以3:1擊敗般尼茅夫。曼城贏波後升上聯賽的次席，與榜首阿仙奴差6分。

哥迪奧拿：夏蘭特已達美斯C朗級數

夏蘭特在今季球會及國家隊攻入26球，當中聯賽取得13球，同時也是英超史上第3個連續4場主場入多過球的球員，此前是利物浦的科拿（Robbie Fowler）及蘇亞雷斯（Luis Suarez）。夏蘭特賽後就表示：「我上一仗沒有入波。我盡力在為球隊帶來勝利，這是我的目標。無論是透過進球、助攻或單對單過人，只要我們能取得勝利，這其實都不重要。我想幫助球隊成為一支更優秀的球隊，這是我的職責。」

被問到夏蘭特是否達到美斯（Lionel Messi）及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的水平，曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）表示：「你有沒有留意他的數字？當然他已經是啦。」哥帥續說：「基斯坦奴與美斯的那些數字都已經有15年，現在美斯還會每場入2、3球，基斯坦奴在沙特阿拉伯也是一樣，這就是那個水平。第一個進球，他射門時就在說『我要進球了』。我說過很多次，他是很易接受教導的，因此我有時對他很嚴格。我一直嘗試放開心態對着他，當有球員在說『你在說甚麼？』的時候，他已經完全了解，他想做到這樣，他就是為入球而生。沒有他，說實在就會有點困難。」