英超｜曼城大戰利物浦 爭霸還看夏蘭特

英超國際賽後復戰，即爆發最激大戰，力爭衛冕的「藍月」曼城，在明晚香港時間頭場迎戰志切重返前四的利物浦，雙方皆以3分的目標；其中主隊的艾寧夏蘭特能否趕及傷愈披甲，勢成爭勝關鍵。
曼城在國際賽前勢如破竹，聯賽3連勝，並先後在歐聯及英足盃狂炒RB萊比錫及般尼，入13球0失球，當中挪威中鋒艾寧夏蘭特佔8球，無人能擋。不過藍月仍落後同期走勢同樣勇銳的聯賽「一哥」阿仙奴8分但少賽1場，今場最大難題是出自兩大鋒將；其中菲爾科頓早前回英格蘭大軍操練時，因肚痛發現要即時接受盲腸炎手術，或要休息一個月，影響主帥哥迪奧拿部署。
今屆27場英超瘋入28球的夏蘭特，在國際賽前因腹股溝受傷退出國家隊；在曼城官網近期發布的操練照片，夏蘭特似未見蹤影；若今場無法披甲，阿根廷前鋒祖利安艾華利斯、翼鋒馬列斯及基亞利殊將合組三叉戟，並獲在國際賽入波的比利時大將奇雲迪布尼從後支援，為3分已無退路，必主攻紅軍。
利物浦目標只剩力爭前四
利物浦今季走勢長期反覆，早前在歐聯受挫皇家馬德里，今季幾可肯定四大皆空，球隊今季餘下12場英超，目標只剩力爭前四續戰來屆歐聯。雖說紅軍現只落後「四哥」熱刺7分及少賽2場，但未來3場硬仗，包括作客曼城、車路士後，主場鬥阿仙奴，9天3場大戰，或可決定紅軍今屆終極命運。
球隊季尾喜訊是主力前鋒路爾斯戴亞斯，膝傷休戰5個月後已復操，領隊高普早前說：「他有多快可復出，我不知道；但我對他在未來10、11或12場波，起到重要作用，想法正面。」紅軍前場人選整齊得多，3大好手包括國際賽有入波的穆罕默德沙拿、加普及達雲紐尼斯可合力攻堅；加上計近4次交手，利物浦錄得3勝1負，明晚作客伊蒂哈德球場，定可給予對手極大麻煩。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)