英超｜曼城大戰利物浦 爭霸還看夏蘭特

英超國際賽後復戰，即爆發最激大戰，力爭衛冕的「藍月」曼城，在明晚香港時間頭場迎戰志切重返前四的利物浦，雙方皆以3分的目標；其中主隊的艾寧夏蘭特能否趕及傷愈披甲，勢成爭勝關鍵。

曼城在國際賽前勢如破竹，聯賽3連勝，並先後在歐聯及英足盃狂炒RB萊比錫及般尼，入13球0失球，當中挪威中鋒艾寧夏蘭特佔8球，無人能擋。不過藍月仍落後同期走勢同樣勇銳的聯賽「一哥」阿仙奴8分但少賽1場，今場最大難題是出自兩大鋒將；其中菲爾科頓早前回英格蘭大軍操練時，因肚痛發現要即時接受盲腸炎手術，或要休息一個月，影響主帥哥迪奧拿部署。

今屆27場英超瘋入28球的夏蘭特，在國際賽前因腹股溝受傷退出國家隊；在曼城官網近期發布的操練照片，夏蘭特似未見蹤影；若今場無法披甲，阿根廷前鋒祖利安艾華利斯、翼鋒馬列斯及基亞利殊將合組三叉戟，並獲在國際賽入波的比利時大將奇雲迪布尼從後支援，為3分已無退路，必主攻紅軍。