英超｜曼城大戰熱刺 望吐打吡烏氣

上仗同樣在同市打吡戰失意的曼城及熱刺，香港時間周四深夜，於曼城的伊蒂哈德球場的英超補賽相遇(20/01 04:00)，同樣可以全力出擊，以求一吐近期烏氣，力保前列競爭力。

「藍月」曼城上仗1比2敗走曼聯，連同英聯盃受挫修咸頓出局，錄得今屆開季以來首次連敗，而在英超已落後榜首阿仙奴8分，要爭衛冕，今戰主場鬥Big 6熱刺，不容再失。球隊上仗由後備出場的基亞利殊先開紀錄，但新「入球機器」艾寧夏蘭特雖然今屆已有驚人的21個聯賽入球，但踏入2023年突然啞火，總計上陣2場聯賽及後備出場的英聯盃，3戰皆未有士哥，陷入加盟以來的小低潮。

今場面對近況更沉的熱刺，藍月也難掉以輕心，事關該隊對上2場聯賽主場鬥非傳統強隊的賓福特及愛華頓，只錄得1負1和，之前保持連續11場英超主場全勝的霸氣蕩然無存，若今場再有差池，將是主帥哥迪奧拿麾下自2016年12月後，第2次連續3戰主場聯賽不勝。好消息是兩大中堅魯賓戴亞斯及史東斯傷愈復操，今場有機會候命迎敵。