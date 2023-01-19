英超｜曼城大戰熱刺 望吐打吡烏氣

上仗同樣在同市打吡戰失意的曼城及熱刺，香港時間周四深夜，於曼城的伊蒂哈德球場的英超補賽相遇(20/01 04:00)，同樣可以全力出擊，以求一吐近期烏氣，力保前列競爭力。
「藍月」曼城上仗1比2敗走曼聯，連同英聯盃受挫修咸頓出局，錄得今屆開季以來首次連敗，而在英超已落後榜首阿仙奴8分，要爭衛冕，今戰主場鬥Big 6熱刺，不容再失。球隊上仗由後備出場的基亞利殊先開紀錄，但新「入球機器」艾寧夏蘭特雖然今屆已有驚人的21個聯賽入球，但踏入2023年突然啞火，總計上陣2場聯賽及後備出場的英聯盃，3戰皆未有士哥，陷入加盟以來的小低潮。
今場面對近況更沉的熱刺，藍月也難掉以輕心，事關該隊對上2場聯賽主場鬥非傳統強隊的賓福特及愛華頓，只錄得1負1和，之前保持連續11場英超主場全勝的霸氣蕩然無存，若今場再有差池，將是主帥哥迪奧拿麾下自2016年12月後，第2次連續3戰主場聯賽不勝。好消息是兩大中堅魯賓戴亞斯及史東斯傷愈復操，今場有機會候命迎敵。
熱刺力爭返回前4
對手熱刺上仗主場吞北倫敵死敵阿仙奴兩蛋，早已跌出前四位；計近4場聯賽只嘗一勝，排名隨後的兩大奇兵富咸及白禮頓，虎視眈眈。一號門將、法國首席的洛里斯狀態不穩，球隊近9場聯賽有8場失2球或以上，防線尤其上半場極不集中，失波變常態。熱刺雖頹，但上屆聯賽曾「雙殺」最終盟主曼城，而除鋒將李察利臣上仗已可後備復出，有望增加前線進攻瓣數外，王牌射手哈利卡尼與孫興民，亦料有更多空間入球，領隊干地在官網已證實中場好手賓坦古亞，今場作客伊蒂哈德可候命，跟賀積查治合組最強雙防中，並寄望減少失球數字。
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