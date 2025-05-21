英超｜曼城挫般尼茅夫進佔第三　哥迪奧拿指明球會須「瘦身」

曼城在周中的英超補賽，主場以3:1擊敗般尼茅夫為今場最後一次代表藍月亮主場出戰的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）送行，同時球隊升上聯賽第3位，餘下一戰爭取歐聯席位穩。而主帥的哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後就指出，球會應削減陣容深度，否則他會離隊。 在足總盃的決賽不敵水晶宮後，曼城主場迎戰般尼茅夫，而球隊也為將約滿離隊的迪布尼，舉行了送別儀式。今季四大皆空的藍月亮，開賽14分鐘由奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）禁區頂射出的金球取得領先。迪布尼本來都有入球的機會，只是他接應馬莫殊橫傳卻射中門楣，之後般尼茅夫也有一次中柱。到38分鐘貝拿度施華（Bernardo Silva）接應隊友底線橫傳，近門射成2:0。

為迪布尼送行 換邊後雙方未入球卻先打少一個，曼城67分鐘有高華錫（Mateo Kovacic）圈附近拉跌即將單刀的對手，被直接紅牌，而般尼茅夫的李維士曲克（Lewis Cook）也因為對尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）作出粗野攔截，在73分鐘領紅。雙方十人應戰下，尼高干沙利斯在89分鐘為曼城射成3:0，而般尼茅夫就靠謝比臣（Dan Jebbison）把握曼城守將的犯錯，為球隊破蛋。曼城以3:1贏波後，以68分升上聯賽的第3位，與第6的阿士東維拉有2分優勢，加上較佳的得失球，球隊煞科日只要1分都可以取得來季歐聯的席位。同日的另一場聯賽，足總盃冠軍的水晶宮就以4:2擊敗狼隊。 曼城在賽後為迪布尼舉行歡送的儀式，為這位藍月亮功勳戰將送行，他表示：「我想很有創意地踢球，我想打控球在腳的比賽，我想要享受足球，我希望大家都能享受。球會內外的每一個人都非常努力地督促我，讓我成為最好的自己，而這些在我前面的人們，令我變得比以前更好。能與他們一起比賽是一個榮譽，我在人生中認識了很多的朋友。」

哥迪奧拿：不削減陣容我就走！ 另外，哥迪奧拿在賽後的訪問，談及了球隊往後的方向。這位為曼城建立皇朝的領隊，認為球隊需要削減陣容：「我向球會表示，我不需要這（龐大的陣容）。我不想有5至6個球員在坐冷板。我不需要這椒。否則我就走，讓陣容變小，我才會留下。」他指自己接受不到要一些球員只在看台上看比賽。 他續說：「可能有3、4個月我們無法選出最好的11人，我們防守球員不足，這時是很困難。然後他們回來了，不過在下季就不能再這樣。作為一個領隊，我不能訓練24個球2，然後每次要把4、5、6個球員留在曼徹斯特，因為他們不用比賽。這是不會發生，我向球會表明，這不是我想要的。」