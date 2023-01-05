英超｜曼城撲擊車路士 誓搶3分追阿仙奴

「藍月」曼城爭衛冕，不容再失！英超復賽後3輪快車終極壓軸戰，由曼城在香港時間今晚深夜，作客另「藍戰士」車路士(06/01 04:00)。藍月賽前在英超落後多打一場的阿仙奴8分，本月起連場硬仗，在艾寧夏蘭特領軍下，今夜先要全力進襲車路士，求響新年頭炮，縮窄跟阿仙奴差距，保住衛冕希望。

曼城上仗由艾寧夏蘭特射入今屆英超個人第21球，主場領先愛華頓，卻最終被對手一記世界波追平，近4場聯賽場場失波外，已共失5分，賽前落後多打一場的阿仙奴8分。該隊今場除中堅魯賓戴亞斯仍要養傷外，將精銳盡出，阿根廷世盃新星祖利安艾華利斯上仗已後備出場，加上英格蘭的菲爾科頓漸漸操起，火力不用懷疑。球隊本月硬仗連場，出戰兩項盃賽後，將要在英超作客曼聯及主場鬥熱刺，所以今晚先鬥另一傳統Big 6車路士，對提升信心相當關鍵。

