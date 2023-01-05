英超｜曼城撲擊車路士 誓搶3分追阿仙奴

「藍月」曼城爭衛冕，不容再失！英超復賽後3輪快車終極壓軸戰，由曼城在香港時間今晚深夜，作客另「藍戰士」車路士(06/01 04:00)。藍月賽前在英超落後多打一場的阿仙奴8分，本月起連場硬仗，在艾寧夏蘭特領軍下，今夜先要全力進襲車路士，求響新年頭炮，縮窄跟阿仙奴差距，保住衛冕希望。
曼城上仗由艾寧夏蘭特射入今屆英超個人第21球，主場領先愛華頓，卻最終被對手一記世界波追平，近4場聯賽場場失波外，已共失5分，賽前落後多打一場的阿仙奴8分。該隊今場除中堅魯賓戴亞斯仍要養傷外，將精銳盡出，阿根廷世盃新星祖利安艾華利斯上仗已後備出場，加上英格蘭的菲爾科頓漸漸操起，火力不用懷疑。球隊本月硬仗連場，出戰兩項盃賽後，將要在英超作客曼聯及主場鬥熱刺，所以今晚先鬥另一傳統Big 6車路士，對提升信心相當關鍵。
藍戰士態沉望返底
傷兵問題持續困擾車路士，上仗作客被諾定咸森林逼和1比1，計近5場聯賽只嘗一勝，已跌至中游。球隊長期傷兵不少，但領隊樸達今場可派遣鋼鐵防中高華錫、翼鋒薛耶治兩位世盃球星，以及英格蘭中場新星干拿加歷查擔正，加強活力；陷長期入球荒的加蓬前鋒奧巴美揚，料續居後備。球隊增兵消息不停，繼摩納哥年輕中堅班洛特巴迪亞舒尼將會加盟後，賓菲加的阿根廷新星中場安素費南迪斯，盛傳將以逾1億英鎊來投，但遠水不能救近火，今場這關已不易過。
曼城對上3次交手全勝車路士兼不失一球；今場聯賽之後，兩軍又要在周日深夜的英足盃第3圈再碰，屆時會由曼城主場。(相關連結： https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)