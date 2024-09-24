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體育
2024-09-24 11:40:13

英超｜曼城洛迪十字韌帶重創提早「收咧」

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曼城的洛迪在對阿仙奴賽事重創。(路透社)

曼城的洛迪在對阿仙奴賽事重創。(路透社)

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曼城中場的洛迪卡斯簡迪（Rodri），在周日（22日）對阿仙奴的英超大戰中，因為右膝的受傷而要換出，曼城方面檢查後證實洛迪在餘下賽季都無法上陣，並預計會返回西班牙的巴塞隆拿進行手術。

洛迪在對阿仙奴的比賽，在21分鐘就突然在場上捉着膝蓋表現痛苦，並需要由高華錫（Mateo Kovacic）入替。根據英國媒體報道，洛迪雖然仍需要更多的檢查才清楚傷勢，不過目前檢驗都指向右膝十字韌帶撕裂。洛迪在今夏協助西班牙贏得歐洲國家盃的冠軍，因此也是今年金球場的熱門人選之一。

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洛迪在對阿仙奴的比賽傷出。(路透社) 洛迪在對阿仙奴的比賽傷出。(路透社)

在上個球季，洛迪為曼城及西班牙上陣63場的比賽。他在上星期才表達過，近期的比賽增加令球員工作量大增，是在將職業球員迫上「罷工」的方向：「我認為我們越來越接近這（罷工），這是很易理解，我認為這想法是很普遍。我想你去問任何一個球員，他們都會說同樣的東西，這不只是洛迪的意見。我認為這是球員的普遍選擇，而如果繼續向這方向走，終有一日我們別無選擇，我是真的這麼想，即管看吧。」

夏蘭特用球拋向加比爾頭部免處分

另外，在比賽的補時階段曼城扳平後，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）被鏡頭拍到把球拋向阿仙奴守將的加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）。根據外國媒體報道，雖然現場的球證奧利華（Michael Oliver）未有發現，不過視像助理球證是有看到事件，並已認為這並不構成暴力行為，故此沒有追加處分，而英格蘭足總亦滿意有關事件有得到處理。

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夏蘭特比賽後仍與阿仙奴球員口角。(路透社)

夏蘭特比賽後仍與阿仙奴球員口角。(路透社)

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