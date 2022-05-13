英超︱曼城為阿古路豎立雕像　紀念球會首個英超錦標

曼城在2012年球季的最後一場，加時3分多鐘由阿古路（Sergio Aguero）攻入致勝一球，力壓同市的曼聯奪得球會44年來的首個聯賽冠軍，也是球會在英超成立後的首個屏英超錦標，而球隊在這個10周年紀念時刻，在球會的曼城球場外，豎立起模仿當時阿古路慶祝時動作的雕像，以紀念這位曼城的傳奇球星。

2011至12年的球季，由意大利籍領隊文仙尼（Roberto Mancini）帶領的曼城，與仍然由費格遜（Sir Alex Ferguson）領軍的曼聯要鬥到最後一場分勝負。曼城該季的謝幕戰，對手是護級的昆士柏流浪。昆士柏為爭取護級分數，下半場中段曾領先曼城2:1。雖然迪斯高（Edin Dzeko）在補時2分鐘為曼城扳平，但還未足以讓曼城奪得冠軍，因為曼聯同時間擊敗了新特蘭，令曼城要取得冠軍，就必須要贏。而比賽重開後，阿古路為曼城在93分鐘射入反勝一球，讓曼城追至與曼聯同分，但因為得失球優勢而奪得冠軍。

阿古路：這是我足球生涯的肯定

這也是曼城自1967至68年球季後，44年後的首個英格蘭頂級聯賽冠軍，也是曼城首個英超錦標。阿古路在去年離開效力10年的曼城，並加盟巴塞羅那，可惜他之後因為突發性心臟病，令他提早結束職業生涯。在曼城為這個雕像揭幕時，阿古路表示：「真的，這對我來說是最美麗的事，看着10年前的自己真的很生動。在這10年，我能夠贏得很多的錦標，以及可以協助球會成為世上最重要的其中一支球隊。我很感瀲球會為我製作這個雕像，這是對我在曼徹斯特的足球生涯的肯定，這是非常特別的事情。」