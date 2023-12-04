英超｜曼城熱刺賽和演入球騷　利物浦反勝富咸上次席（附比賽精華）

熱刺雖然仍未擺脫球隊不勝的走勢，但是還是在英超聯賽讓曼城失去升上榜首的機會。在孫興民初段的入球「自我抵銷」後，曼城末段的入球機會又被球證中斷，讓藍月亮只能與熱刺賽和3:3。至於利物浦稍早的另一場聯賽，以4:3反勝富咸，取代曼城升上聯賽的次席。

熱刺今季聯賽一度保持着最長的不敗走勢，然而球隊在近3仗卻連敗，在今仗面對曼城確實不被看好。然而孫興民6分鐘中場搶得皮球後推入禁區起腳，為作客的熱刺打開紀錄。不過3分鐘後曼城的罰球攻勢，皮球彈中遠柱的孫興民入網，熱刺的領先迅速被抵銷。雖然謝利美杜古（Jeremy Doku）的勁射中楣，但曼城到31分鐘仍然有菲爾科頓（Phil Foden）接應祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）橫傳射入，藍月亮半場領先2:1。