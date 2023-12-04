英超｜曼城熱刺賽和演入球騷　利物浦反勝富咸上次席（附比賽精華）

熱刺雖然仍未擺脫球隊不勝的走勢，但是還是在英超聯賽讓曼城失去升上榜首的機會。在孫興民初段的入球「自我抵銷」後，曼城末段的入球機會又被球證中斷，讓藍月亮只能與熱刺賽和3:3。至於利物浦稍早的另一場聯賽，以4:3反勝富咸，取代曼城升上聯賽的次席。
熱刺今季聯賽一度保持着最長的不敗走勢，然而球隊在近3仗卻連敗，在今仗面對曼城確實不被看好。然而孫興民6分鐘中場搶得皮球後推入禁區起腳，為作客的熱刺打開紀錄。不過3分鐘後曼城的罰球攻勢，皮球彈中遠柱的孫興民入網，熱刺的領先迅速被抵銷。雖然謝利美杜古（Jeremy Doku）的勁射中楣，但曼城到31分鐘仍然有菲爾科頓（Phil Foden）接應祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）橫傳射入，藍月亮半場領先2:1。
夏蘭特不滿球證吹停最後機會
下半場熱刺又再度追平，盧斯素（Giovani Lo Celso）推入禁區頂中路射入，69分鐘打成2:2。主場的曼城81分鐘由基亞利殊（Jack Grealish）接應艾寧夏蘭特（Erling Haaland）傳中追平，藍月亮又領先。只是古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）在90分鐘接應傳中頂入，熱刺末段追平3:3。曼城在補時階段一次黃金機會，夏蘭特被踢跌，但立即站起長傳予基亞利殊作單刀機會，不過球證卻吹回頭，令夏蘭特相當不滿，只是曼城仍以3:3賽和熱刺，各得1分。
至於在較早舉行的一場聯賽，利物浦主場驚險之下，以4:3反勝富咸。紅軍雖然憑阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）的罰球，打中對手門將利奴（Bernd Leno）背脊入網，20分鐘取得領先。不過哈利威爾遜（Harry Wilson）的入球，為富咸追平。之後阿歷斯麥阿里士打（Alexis MacAllister）為利物浦領先至2:1，可是上半場補時富咸再由堅尼泰迪（Kenny Tete）追平，雙方半場打成2:2。換邊後富咸再有迪哥度華列特（Bobby Decordova-Reid）攻入反先的一球，可是遠藤航在87分鐘為紅軍追平，之後阿諾特在1分鐘後再度遠射得手，令利物浦戲劇反勝4:3。