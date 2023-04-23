英超｜曼城爭三冠王升溫 哥帥：路途尚遠 紅魔不用驚

靠「叉足電」的阿爾及利亞翼鋒馬列斯「戴帽」，「藍月」曼城在英足盃輕鬆以3比0打敗英冠的錫菲聯，連續16場不敗，繼續向三冠王進發；不過主帥哥迪奧拿賽後指「路途尚遠」，反而說笑叫紅魔不用害怕。

上仗歐聯坐冷板凳的馬列斯，今戰在溫布萊球場受重用，並先取代之前歐聯主射12碼宴客的艾寧夏蘭特，在今戰上半場尾段主踢極刑打開缺口，連同下半場中段再入兩球，在英足盃準決賽中三元。32歲的他賽後說：「我們擁有非常出色的團隊及大軍，並會繼續努力；現要專注聯賽，下場鬥阿仙奴。」

曼城要集齊歐聯、英超及英足盃三冠，成為史上第二支成就此壯舉的英超球會，在季尾尚要出戰12場比賽，哥帥強調仍有一大段距離，而被問及前景時：「當我捧走英足盃及英超後，我便會告訴你。」