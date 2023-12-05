英超｜曼城球員抗議球證亂吹反被告　遭指控未能管理球員

曼城周日（3日）在英超聯賽，遭熱刺迫和的比賽，曼城在補時階段本來獲得一次黃金反擊機會，但球證的賀柏（Simon Hooper）卻「彈弓雞」，於基亞利殊（Jack Grealish）獲得單刀機會時突然吹停，曼城球員不滿包圍賀柏抗議，英格蘭足總對曼城提出指控，指他們無法控制球員。
在該場比賽，當時比賽已進入補時，曼城獲得一次明顯的反擊機會，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）雖然被熱刺球員踢跌，但他隨即起身長傳予基亞利殊，因此當時賀柏的手號示意比賽繼續。基亞利殊之後明顯呈單刀狀態，而旁證之後亦沒有示意越位，但賀柏突然吹停改判回熱刺犯規，有關判決惹起曼城球員，包括夏蘭特及基亞利殊等的不滿。
夏蘭特在周日的賽後，更在社交媒體上爆粗，疑表達出對球證判決的不滿。不過英格蘭足總僅僅就有關比賽包圍球證抗議作出指控，指曼城為「未能確保旗下球員不會作出不洽當行為」，而夏蘭特的問題未有包含在有關的指控之內，故夏蘭特將毋須因此受罰。曼城會在周四（7日）就事件作出答辯。
賀柏今季已兩度被確定犯錯
賀柏過去已經不止一次在判決上出現爭議甚至是錯誤，在今季首周聯賽，曼聯對狼隊的一仗，曼聯門將的奧拿拿（Andre Onana）出迎打中狼隊球員，賀柏未有判12碼，令狼隊落敗。而在利物浦被熱刺賽和的比賽，亦誤判路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）入球越位。兩次事件英國英格蘭職業裁判員協會（PGMOL）都有承認為錯誤。然而這位球證，仍將會在周中錫菲聯對利物浦的比賽中執法。