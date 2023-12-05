英超｜曼城球員抗議球證亂吹反被告　遭指控未能管理球員

曼城球員在對熱刺的比賽，向球證抗議被指控。(路透社)

曼城周日（3日）在英超聯賽，遭熱刺迫和的比賽，曼城在補時階段本來獲得一次黃金反擊機會，但球證的賀柏（Simon Hooper）卻「彈弓雞」，於基亞利殊（Jack Grealish）獲得單刀機會時突然吹停，曼城球員不滿包圍賀柏抗議，英格蘭足總對曼城提出指控，指他們無法控制球員。

在該場比賽，當時比賽已進入補時，曼城獲得一次明顯的反擊機會，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）雖然被熱刺球員踢跌，但他隨即起身長傳予基亞利殊，因此當時賀柏的手號示意比賽繼續。基亞利殊之後明顯呈單刀狀態，而旁證之後亦沒有示意越位，但賀柏突然吹停改判回熱刺犯規，有關判決惹起曼城球員，包括夏蘭特及基亞利殊等的不滿。