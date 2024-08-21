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體育
2024-08-21 11:18:17

英超｜曼城科頓當選球員先生　前隊友高爾彭馬最佳青年球員

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曼城的菲爾科頓。(路透社)

曼城的菲爾科頓。(路透社)

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曼城的一對青訓產品，菲爾科頓（Phil Foden）及高爾彭馬（Cole Palmer）獲英格蘭職業球員公會（PFA）選為今年的球員先生及最佳青年球員，也是自2010年後再次由英格蘭球員包攬兩個獎項。

去季為曼城上陣35場入19球，科頓成為協助藍月亮聯賽四連冠的重心，也是最年輕就取得6個聯賽錦標的球員。他獲獎後回應：「獲得這殊榮是非常特別，這是其中一個我引以為傲及感恩的獎項。能獲得你的職業同行的肯定，這代表了一切，我想感謝投票給我的每一位。」

車路士高爾彭馬。(路透社)

車路士高爾彭馬。(路透社)

之前兩季當選青年球員，今次是首次成為球員先生，而他去季亦獲得足球記者協會（FWA）選為去季最佳球員。至於最佳青年球員就由上季在車路士屢有佳作的高爾彭馬獲得，他去季為藍戰士34次英超上陣入22球，並令他入選今夏歐洲國家盃的英格蘭大軍名單。

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對上一次同樣由英格蘭球員獲選這兩個獎項，已是2009至10年球季，當時由曼聯的朗尼（Wayne Rooney）及阿士東維拉的占士米拿（James Milner）獲獎。另外在最佳英超陣容，幾乎由聯賽冠亞軍的曼城及阿仙奴壟斷，只有利物浦的華爾基雲迪積克（Virgil van Dijk）及阿士東維拉奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）非兩隊球員。

英格蘭球員公會最佳英超陣容

門將：大衛拉耶（阿仙奴）
後衛：威廉沙列巴（阿仙奴）、華爾基雲迪積克（利物浦）、加比爾馬加希斯（阿仙奴）、基爾獲加（曼城）
中場：洛迪卡斯簡迪（曼城）、迪格蘭賴斯（阿仙奴）、馬田奧迪加特（阿仙奴）
前鋒：艾寧夏蘭特（曼城）、菲爾科頓（曼城）、奧尼屈堅斯（阿士東維拉）

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