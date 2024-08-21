英超｜曼城科頓當選球員先生　前隊友高爾彭馬最佳青年球員

曼城的一對青訓產品，菲爾科頓（Phil Foden）及高爾彭馬（Cole Palmer）獲英格蘭職業球員公會（PFA）選為今年的球員先生及最佳青年球員，也是自2010年後再次由英格蘭球員包攬兩個獎項。

去季為曼城上陣35場入19球，科頓成為協助藍月亮聯賽四連冠的重心，也是最年輕就取得6個聯賽錦標的球員。他獲獎後回應：「獲得這殊榮是非常特別，這是其中一個我引以為傲及感恩的獎項。能獲得你的職業同行的肯定，這代表了一切，我想感謝投票給我的每一位。」